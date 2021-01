Noves estratègies: CCOO s'abraça a Sánchez i UGT s'alia amb Iglesias

Les centrals sindicals, corretges de transmissió dels partits d'esquerres amb el món laboral, estan experimentant un gir respecte a la seva història més recent. Comissions Obreres, actualment el sindicat més fort en l'empresa privada i l'administració pública, s'ha decantat per establir un contacte directe amb Pedro Sánchez a través de la ministra Yolanda Díaz. La ministra és una "quota" de Unides Podem, però en el partit morat revelen que cada dia està més allunyada de l'entorn de Pablo Iglesias. I que la seva proximitat a l'PSOE està sent aprofitada per CCOO per guanyar sencers en el Consell de Ministres tal com emfatitza Veu Pòpuli.





D'altra banda, la UGT de José María Álvarez ha anat teixint una nova aliança estratègica amb Unides Podem. Fonts sindicals de les dues centrals admeten que, tot i que les bases d'UGT continuen sent afins a l'PSOE, la cúpula es mostra molt conciliadora amb Iglesias. De fet, en els últims mesos Podem i la UGT han intentat guanyar visibilitat i pes polític en el Govern atacant als ministeris econòmics liderats per Nadia Calviño.

La qüestió és molt senzilla, expliquen les fonts consultades.





La ministra Díaz gaudeix d'una relació molt estreta amb Unai Sordo, el líder de Comissions Obreres. "Abans de moure fitxa sempre ho consulta amb Unai Sordo", resum. També a la Moncloa, centre neuràlgic de la presidència de Sánchez, confirmen aquesta relació estreta i saben que el sindicat està fent tot el possible per blindar a la seva ministra afí al Consell de Ministres.





Recentment, per exemple, el líder de Comissions prometre de manera confidencial a Sánchez mitigar la mobilització contra la política econòmica de Govern prevista per al proper 11 de febrer. Segons expliquen a aquest diari, el sindicat recordarà als seus delegats la celebració de la marxa, però també avisarà de que la pandèmia imposa elevades mesures de control. Traduït: que no forçarà a tots els seus afiliats a acudir a les marxes.





Per a la UGT la situació és diferent. La central sindical se sent en part òrfena en el Consell de Ministres de Sánchez. "No té al seu ministre", resum fonts sindicals. A nivell d'afiliació, la UGT està experimentant certes dificultats. D'aquí que intenti protagonitzar algunes batalles socials a les que CCOO se suma amb certa reticència. Per exemple, en el cas de la pujada de l'Salari Mínim Interprofessional.





A el menys des del desembre passat, Podem ha intentat acostar-se a la UGT per influir en l'agenda social de l'Executiu. Va pressionar amb la central sindical per consolidar la pujada de l'Salari Mínim Interprofessional, que de moment es troba congelada per Sánchez. No obstant això, els morats estan convençuts que el Govern atendrà les seves peticions, però que ho farà quan a la Moncloa li convingui des del punt de vist electoral.









Unai Sordo i José María Álvarez, secretaris generals de CCOO i UGT





El partit d'Esglésies també vol "tapar" els problemes detectats en la posada en marxa de l'ingrés mínim vital. Iglesias és conscient que la mesura no s'ha enlairat. I està "pressionant" al costat de la UGT als ministres econòmics perquè es reforci el dispositiu.





Esglésies va intentar rendibilitzar la victòria sobre el ministre José Luis Escrivà a la reforma de les pensions. Escrivà va acabar renunciant a elevar de 25 a 35 anys el temps de cotització que s'utilitza per calcular la quantia final de la pensió. UGT també va intentar apuntar-se el tant. Tot i que en Comissions creuen que la correcció va ser gràcies a la ministra Díaz.





Així i tot, CCOO i UGT comparteixen algunes línies estratègiques. Els dos sindicats consideren a el govern de Sánchez com una gran "oportunitat". Les centrals viuen dècades d'enorme dificultat pel que fa al seu poder de negociació. I volen revertir la situació per debilitar la patronal.





La derogació de la reforma laboral de Mariano Rajoy és la seva gran aposta. Si aconsegueixen que l'Executiu retoc la norma i recuperi la negociació col·lectiva, hauran guanyat part de el poder polític perdut després de la crisi de 2008. En això treballen CCOO i UGT, però sobretot la ministra Díaz, qui és l'encarregada de resoldre l'embolic i sortejar els vetos de Calviño i la patronal.