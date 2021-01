El Govern llança un pla d'ajudes de 618 milions per a autònoms, pimes i afectats pels ERTO

Pere Aragonès. Font: EP





La Generalitat ha llançat un pla d'ajudes de 618 milions per a autònoms, micro i petites empreses --de menys de 50 treballadors-- i treballadors afectats per expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per al primer trimestre.





L'han presentat aquest dilluns de forma telemàtica el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Pere Aragonès; el conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, i el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani.





Aragonès ha reclamat a Govern que faci un esforç equivalent per destinar ajudes directes als sectors i col·lectius més afectats ja que, ha sostingut, els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) permeten fer-ho: "No pot ser que sigui el Govern que menys percentatge de l' PIB ha destinat en ajudes directes ".