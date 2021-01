L'huracà Covid-19 arrasa Espanya: dos milions de llocs de treball destruïts i més del 40% dels joves en atur

La pandèmia de Covid-19 va reduir un 8,8% el nombre d'hores treballades a tot el món al llarg del 2020, el que equival a la pèrdua de l'equivalent a 255 milions de llocs de treball a nivell global, incloent la retallada del 13, 2% de les hores treballades a Espanya, un impacte equivalent a la destrucció de 2,01 milions d'ocupacions, segons els càlculs de l'Organització Internacional del Treball (OIT).





Font: EP





D'aquesta manera, entre les grans economies desenvolupades, només Itàlia i Portugal van registrar un impacte advers superior al d'Espanya, amb la pèrdua del 13,5% i del 13,4% de les hores treballades, respectivament, l'equivalent a 2,41 milions de llocs de treball en el cas d'Itàlia i de 520.000 llocs de treball al de Portugal.





En aquest sentit, l'OIT va subratllar la disparitat en els percentatges de pèrdua d'hores de treball entre el sud d'Europa i les economies de centre i nord del continent, amb pèrdues del 4,2% per a Països Baixos, del 6,3% per a Alemanya, del 7,3% per a Bèlgica, o del 8,4% per a França, tots ells per sota de la mitjana mundial del 8,8%.





"Considerant l'especial vulnerabilitat de l'ocupació en els models productius d'Espanya i altres països meridionals europeus, la recuperació hauria de servir per canviar l'estructura productiva per fer-la més sostenible i les regles de contractació per facilitar l'estabilitat dels llocs de treball, apropant tots dos a la mitjana europea ", ha apuntat el director de l'oficina de l'OIT per a Espanya, Joaquín Nieto.





En aquest sentit, Nieto ha mostrat també la seva inquietud per la desocupació juvenil espanyol, que supera ja el 40%, assenyalant que "aquesta dramàtica situació de desocupació juvenil és una cosa que Espanya no es pot permetre", ja que els que està en risc, de no superar-se, "és ni més ni menys que la recuperació econòmica i social", pel que és urgent posar en marxa mesures com la garantia juvenil que ofereixi a tots els joves que es troben sense treballar i sense estudiar, una oferta formativa o una ocupació.





El president de Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reconegut aquest dilluns durant la seva participació al Fòrum Econòmic Mundial que l'atur juvenil és "inacceptablement alt" a Espanya, de manera que es tracta una qüestió central en l'agenda de l'Executiu.





255 MILIONS D'OCUPACIONS PERDUTS





A nivell global, l'OIT calcula que es van perdre el 8,8% de les hores de treball, la qual cosa equival a 255 milions de llocs de treball menys i suposa un impacte advers aproximadament quatre vegades més gran que el provocat al mercat laboral per la crisi financera mundial de 2009.





Aquestes pèrdues generalitzades van provocar una disminució del 8,3% dels ingressos provinents de la feina a escala mundial, abans que s'apliquessin mesures de suport per garantir els ingressos, equivalent a 3,7 bilions de dòlars (3,04 bilions d'euros), o al 4,4% del producte intern brut (PIB) mundial.





L'estudi de l'OIT destaca també la repercussió desigual per sectors econòmics, zones geogràfiques i mercats de treball, posant de manifest la inquietud que es produeixi una "recuperació en forma de K", és a dir, que els sectors i els treballadors més afectats es quedin enrere durant el procés de recuperació, el que donaria lloc a una desigualtat cada vegada major, llevat que s'adoptin mesures correctives.





En aquest sentit, el sector més afectat per la pandèmia ha estat el de l'hostaleria i la restauració, en què la taxa d'ocupació es va reduir en més del 20%, de mitjana, seguit dels sectors del comerç minorista i les activitats de producció industrial.





En canvi, la taxa d'ocupació en el sector de la informació i la comunicació, així com en el de les finances i les assegurances, va augmentar en el segon i tercer trimestre del 2020. També es va registrar un augment marginal en els sectors de la mineria i l'extracció de minerals, així com en els serveis públics.





Així mateix, l'organització subratlla que les dones s'han vist afectades en major mesura que els homes per les conseqüències adverses de la pandèmia en el mercat laboral, ja que a escala mundial, la taxa d'ocupació de les dones es va reduir en un 5%, enfront del 3,9% en el cas dels homes. "Les dones tenen moltes més probabilitats que els homes de sortir del mercat de treball i de deixar de formar part de la força de treball", assenyala.





En el cas dels treballadors més joves, l'OIT denuncia que s'han vist particularment afectats, ja sigui per la pèrdua d'ocupació, la sortida de la força de treball, o la incorporació tardana a la mateixa. D'aquesta manera, la taxa d'ocupació dels joves va disminuir un 8,7%, davant el 3,7% en el cas dels majors de 25 anys, el que "posa en relleu un risc molt elevat d'una generació perduda".





PERSPECTIVES PER A 2021





Tot i l'elevat grau d'incertesa que encara existeix, l'OIT assenyala que de les previsions més recents per 2021 es desprèn que en la majoria dels països es produirà una recuperació relativament sòlida en el segon semestre del l'any, un cop que els programes de vacunació comencin a fer efecte.





D'aquesta manera, l'estudi contempla tres casos hipotètics de recuperació. En el seu escenari base, l'OIT espera una pèrdua del 3% de les hores de treball a tot el món en 2021 pel que fa al quart trimestre del 2019, equivalent a 90 milions de llocs de treball a temps complet.





Sota la hipòtesi més pessimista, amb demores en el procés de vacunació, es preveu una reducció de les hores de treball del 4,6%, mentre que en l'escenari hipotètic més favorable, amb un augment de la confiança de consumidors i empreses pel control de la pandèmia, propiciarien una reducció del 1,3% de les hores treballades.





"Els indicis de recuperació que veiem són encoratjadors, però són fràgils i molt incerts, i cal recordar que cap país o grup pot recuperar-se pels seus propis mitjans", va assenyalar Guy Ryder, director general de l'OIT.





"Ens enfrontem a una disjuntiva: una opció condueix a una recuperació dispar i no sostenible, amb una desigualtat i inestabilitat cada vegada més grans, susceptibles d'agreujar la crisi. L'altra porta a una recuperació centrada en les persones, per tal de reconstruir millor i promoure l'ocupació, els ingressos i la protecció social, així com els drets dels treballadors i el diàleg social. Si volem una recuperació duradora, sostenible i integradora, aquest és el camí que han de seguir els responsables polítics ", ha advertit.