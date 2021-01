L'OMS estima que aquesta setmana es poden arribar als 100 milions de contagis de Covid-19 a tot el món

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avisat que aquesta setmana s'espera arribar als 100 milions de persones contagiades de coronavirus a tot el món.









El director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus / @Europa Press





En roda de premsa, Tedros ha recordat que fa un any s'havien notificat menys de 1.500 casos de Covid-19, 23 només de fora de la Xina. "Els números poden fer-nos insensibles al que representen, però cada mort és el pare d'algú, la parella d'algú, el fill d'algú, l'amic d'algú", ha avisat.





Per això, ha destacat la necessitat de "plorar" per les persones que han mort com a conseqüència de la infecció per Covid-19 i, alhora, fer "tot el possible" per evitar contagiar-se i, per tant, transmetre la malaltia. "Les vacunes ara ens donen esperança, per això cada vida que perdem ara és encara més tràgic", ha destacat.





Dit això, el director general de l'OMS ha recordat la necessitat que en els primers 100 dies d'any es vacunin davant del Covid-19 a tots els professionals sanitaris i les persones grans, i que els països es solidaritzin amb els més pobres per tal de que tots les puguin rebre.





"Cada dia augmenta la bretxa entre els que tenen i els que no en tenen. La pandèmia ens ha recordat que la salut i economia estan relacionades i que estem tots en el mateix vaixell. La pandèmia no acabarà fins que no finalitzi a tot arreu", ha tancat Tedros.