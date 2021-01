Un estudi conclou que menjar 5 o 6 vegades al dia es relaciona amb un menor índex de massa corporal

Fer 5 o 6 àpats diaris es relaciona amb un menor índex de massa corporal (IMC), segons un estudi de la Universitat de Barcelona (UB), que també demostra que una major freqüència dels menjars està vinculada amb un millor funcionament del rellotge circadià.





Trinitat Cambras, María Fernanda Zerón i Maria Izquierdo / (UB)





En un comunicat aquest dimarts, la institució ha explicat que els resultats de l'estudi, publicat a 'American Journal of Clinical Nutrition', podrien "tenir-se en compte en les recomanacions nutricionals, tant per a la prevenció de l'obesitat com de les alteracions de sistema circadià".





Malgrat que, segons l'estudi, com més gran és la freqüència de menjars, menor és l'IMC, la catedràtica de Fisiologia Trinitat Cambras ha recomanat limitar el nombre d'àpats a 5 o 6, que "haurien de fer cada tres o quatre hores i dins d'un interval de temps diürn menor de catorze hores ".





Els investigadors també han observat que a mesura que augmenta la freqüència de menjars per dia, el consum de calories durant la nit és menor, i sopar tard o massa o saltar l'esmorzar s'han relacionat amb l'augment de la prevalença d'obesitat i diabetis de tipus 2.





D'altra banda, l'estudi també ha conclòs que el patró diari de temperatura perifèrica --un marcador del ritme de el rellotge circadià-- era més robust en aquells individus que feien de cinc a sis àpats a el dia: mostraven un major contrast de temperatura entre el dia i la nit, el que és més saludable.





A més, aquesta freqüència de menjars es va associar amb una lleugera pujada de la temperatura al migdia, una cosa que és característic de l'estat de salut.





Els investigadors van analitzar la dieta, els horaris de son i menjars, la temperatura corporal i l'IMC de 260 persones d'entre 20 i 30 anys.