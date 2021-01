Naturgy es dispara un 15,5% en borsa després de l'oferta del fons australià IFM

Naturgy s'ha disparat aquest dimarts més d'un 15% en borsa impulsat per l'oferta presentada pel fons australià IFM per fer-se amb fins al 22,69% del capital social de la companyia.





Seu de Naturgy a Madrid / (EP)









En concret, els títols de l'energètica, que va registrar importants pujades des de l'inici de la jornada després de conèixer l'oferta, han tancat a un preu de 22,19 euros, després de repuntar un 15,48%.





D'aquesta manera, les accions de Naturgy es queden a les portes dels 23 euros oferts per IFM en la seva oferta pública voluntària i parcial d'adquisició (OPA).





Amb aquesta important revalorització després de l'oferta presentada pel fons, els títols de Naturgy recuperen tot el perdut des que va esclatar la crisi sanitària del Covid-19 i tornen a nivells que no tocaven des de finals de febrer de l'any passat.





IFM Global Infrastructure Fund, assessorat pel gestor de fons global australià IFM Investors, ha anunciat aquest dimarts una oferta pública voluntària i parcial d'adquisició de fins a 220 milions d'accions de Naturgy Energy Group, que representen el 22,69% del capital social de la companyia, per un import de 5.060 milions d'euros, a raó de 23 euros per títol.

IFM considera que aquest preu, que es pagarà en efectiu, compleix les condicions per ser considerat "preu equitatiu", el que es justificarà mitjançant un informe de valoració d'un expert independent.





En concret, el preu de l'oferta, de caràcter amistós, suposa una prima del 28,9% sobre el preu mitjà ponderat per volum de les accions de Naturgy per al període dels últims sis mesos; del 22,7% sobre el preu mitjà ponderat per volum dels títols per al període dels últims tres mesos i del 19,7% sobre el preu de l'acció de Naturgy al tancament de la cotització d'aquest dilluns (19,14 euros ).





L'efectivitat de l'oferta, l'anunci ha estat enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), estarà subjecta a rebre les corresponents autoritzacions reguladores, governamentals i de competència, així com a assolir un nivell mínim d'acceptació de, al menys , el 17% del capital social d'Naturgy.





BANC SABADELL CONSIDERA UNA BONA OFERTA PER ALS ACCIONISTES.

Els analistes de Banc Sabadell consideren l'oferta una "notícia positiva" per als accionistes als quals es dirigeix, recomanant així acudir-hi quan es formuli en els propers dies.





"Considerant que un 41,3% del capital no acudirà (i per tant seran acceptades ordres de fins al 64% dels accionistes que ho sol·licitin), la prima mitjana prorratejada seria de + 13%. Si a més assumíssim que Criteria tampoc va (només ha venut un 10% al setembre de 2016 a GIP) la prima ascendiria a +17% ", destaquen.





Així mateix, creuen que el moviment, després que CVC Capital Partners, a través del vehicle Rioja Acquisition, i GIP s'hagin compromès a no desprendre en l'oferta de l'una mica més del 40% del capital en Naturgy que posseeixen, pretendrà formar "un sindicat robust "d'accionistes amb els tres fons per a" esprémer "el valor de l'energètica via desinversions.





A més, recorda que tant Rioja com GIP van entrar en Naturgy a preus de 19 euros per acció, de manera que, si bé la recomanació per fonamentals seria 'vendre', després d'aquesta oferta recomana no fer-ho fins que efectivament es presenti l'OPA, "que és quan es maximitzarà el valor ofert ".