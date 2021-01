Quins són els reptes de Miquel Iceta al capdavant del ministeri de Política Territorial?

L'arribada de Miquel Iceta al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública suposa un al·licient al diàleg que el Govern de Pedro Sánchez vol impulsar amb el nou Executiu de la Generalitat que sorgeixi després de les eleccions del 14 de febrer. A més, Iceta haurà de treballar amb altres reptes com el traspàs de les transferències a les diferents comunitats autònomes, la relació amb els governs regionals i locals o amb la posada en marxa d'una nova Llei de Funció Pública.





Miquel Iceta en una imatge d'arxiu / (EP)





Pel que fa a Política Territorial, el nou ministre seguirà l'estela marcada per l'anterior titular, Carolina Darias, i apostarà per aquest diàleg amb les comunitats autònomes i, especialment, amb Catalunya, regió des d'on ha desenvolupat pràcticament tota la seva carrera política.





En aquest sentit, presumiblement Iceta serà un dels promotors d'una nova reunió de la taula de diàleg entre el Govern de Pedro Sánchez i la Generalitat, que porta sense reunir des del passat mes de febrer a causa de la situació sanitària del coronavirus. En aquesta última taula, Carolina Darias, va ser una de les participants de la reunió.





En la seva funció de líder del PSC, Iceta ha estat sempre un fidel defensor del diàleg entre Catalunya i el Govern com a fórmula per trobar una solució a la crisi catalana. A més, pel que fa a la situació dels independentistes, Iceta també ha apostat sempre per avançar a favor de la llibertat dels empresonats pel referèndum de l'1-O.





A més, amb l'arribada d'Iceta al Govern, Pedro Sánchez recupera a un altre dirigent de PSC al front del Ministeri de Política Territorial, després d'haver apostat per Meritxell Batet, que va estar en la primera etapa de l'Executiu de Sánchez i que va abandonar la cartera ministerial per ser presidenta del Congrés.





LA FAMOSA COGOVERNANÇA

Així mateix, Iceta haurà d'impulsar les relacions amb les diferents comunitats autònomes i les entitats locals en la gestió de la pandèmia del coronavirus, seguint així el famós terme encunyat pel Govern en referència a la "cogovernança".





En aquest sentit, el Govern de Pedro Sánchez va aprovar l'actual estat d'alarma que regeix al país fins al mes de maig, i delega en les comunitats autònomes com autoritats competents delegades en els seus territoris, de manera que, cada president regional està seguint diferents mesures per controlar el virus.





Aquí hi ha una de les principals queixes que les Comunitats Autònomes han traslladat al Govern espanyol, ja que moltes d'elles reclamen que es modifiqui l'actual estat d'alarma per prendre més mesures restrictives com avançar el toc de queda.





Així, Iceta haurà d'establir diferents comunicacions amb les comunitats autònomes en aquest sentit. A més, està en l'aire una nova Conferència de Presidents després que el cap de l'Executiu assegurés que aquest òrgan de treball es reuniria de forma mensual i l'última es celebrés el passat mes d'octubre.

TRANSFERÈNCIES DE COMPETÈNCIES

Un altre dels reptes a què s'enfronta Miquel Iceta al front del Ministeri és el d'abordar les diferents transferències de competències a algunes comunitats autònomes com poden ser País Basc o Navarra.





De fet, el lehendekari basc, Íñigo Urkullu, i el cap de l'Executiu van assumir aquesta mateixa setmana un primer compromís per traspassar cinc competències al País Basc, entre elles Presons i el Salari Mínim Interprofessional per al proper mes de març.





En el cas de Navarra, Carolina Darias també va anunciar que estaven treballant al costat del Govern de la Comunitat Foral en agilitzar alguns traspassos de competències com eren els referits a l'Ingrés Mínim Vital (IMV) o el de Trànsit.





En tot cas, Miquel Iceta també continuarà previsiblement amb el treball exercit per Darias en aquest sentit i apostarà per desenvolupar el traspàs de competències a diverses comunitats autònomes, tal com va desgranar en una compareixença al Congrés dels Diputats el secretari d'Estat de Política Territorial i Funció Pública, Francisco Hernández Spínola.





FUNCIÓ PÚBLICA

En matèria de Funció Pública, Iceta continuarà amb els treballs que venia desenvolupant el ministeri de la mà de Darias en l'elaboració de la nova Llei de Funció Pública, per desenvolupar l'Estatut Bàsics de l'Empleat Públic (EBEP) per tal d'aconseguir la "transformació" de l'Administració General de l'Estat impulsant la racionalització de l'Administració, millorant la seva qualitat i eficàcia i garantint la prestació de serveis públics de qualitat.





El Ministeri ja treballava en una regulació per reduir la temporalitat de l'ocupació pública, de manera que els interins no estiguin en l'Administració més de tres anys en aquesta situació, i també contemplava sancions per als gestors públics que abusin de la temporalitat.





Alhora, Iceta haurà d'abordar amb els sindicats de l'àrea pública la millora de l'ocupació pública i el rejoveniment de les plantilles, en un context en el qual es preveu que el 51% dels empleats es jubili en la pròxima dècada, així com de les condicions retributives, després de l'alça del 0,9% aquest any del sou dels empleats públics.





Altres assumptes que es trobarà Iceta en matèria de Funció Pública és el pla de digitalització de l'Administració emmarcat en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència; la posada en marxa del III Pla d'Igualtat en l'Administració General de l'Estat i la iniciativa llançada per repensar la selecció en l'ocupació pública de cara a la reforma gradual del model de selecció, en el marc del procés de modernització reflexiva de les administracions públiques i el Pla de Captació de Talent, que preveu panells fins al mes de març, entre altres assumptes.