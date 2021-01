The Mediapro Studio signa un acord amb Caracol TV per produir continguts premium

Caragol Televisió i The Mediapro Studio han anunciat aquest dimecres un acord de col·laboració per a la producció de continguts premium de televisió, destinats a el mercat internacional.





Caragol TV /Seguimiento.co









Segons ha informat Mediapro, el primer projecte d'aquest acord serà 'Les Cheers', una sèrie de 60 episodis creada per Héctor Rodríguez ( 'La mare del 10', 'On Carajo està Umaña').





Es tracta, com ha detallat la companyia, d'una combinació de drama i música, centrada en la vida d'un grup de cheerleaders d'un barri humil, que somien representar al seu país en els Jocs Olímpics. "Una sèrie sobre la superació, el compromís i la identitat, que s'ha presentat per a la seva venda a NATPE", ha agregat.





La vicepresidenta de Vendes Internacionals de Caragol Televisió, Lisette Osorio, ha indicat que la companyia "enforteix dia a dia la seva marca a nivell mundial, connectant-se amb aliats clau per produir històries que transcendeixin mercats". "Treballar de la mà de The Mediapro Studio, unint forces creatives per presentar 'Les Cheers', representa un pas endavant en els nostres objectius", ha afegit.





Per la seva banda, la directora de Continguts de The Mediapro Studio a Colòmbia, Juliana Barrera, ha explicat que 'Les Cheers' té "tots els elements per captivar el públic: amor, música, ball i grans somnis per assolir, temes universals per a un ampli espectre d'audiència en línia amb l'estil de continguts de qualitat que produïm des de The Mediapro Studio ".





"Estem orgullosos que aquest títol inauguri la nostra col·laboració amb Caragol Televisió de la que esperem sorgeixin aviat nous projectes", ha dit Barrera.