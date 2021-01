Com serà la reforma de les pensions? Escrivà presenta aquest dijous les propostes del Govern central

El ministre d'Inclusió, Migracions i Seguretat Social, José Luis Escrivá, compareixerà aquest dijous al Congrés per presentar el pla de pensions de Govern i, de pas, aclarir les seves propostes relatives a la reforma de el sistema públic de pensions, després d'exigir aquest dilluns l'oposició en bloc les seves explicacions.





José Luis Escrivá (EP)





Segons el document dissenyat pel Govern, entre els canvis que l'executiu espanyol ofereix a la Comissió Europea en el marc de el Pla de Recuperació i resiliència psicològica a es troba l'ampliació de el període de càlcul de les pensions, el 'destopament' de les bases màximes i la substitució de l'anomenat factor de sostenibilitat, actualment en suspens, per un "mecanisme d'equitat intergeneracional" que tingui en compte altres factors a més de l'evolució de l'esperança de vida.





La resta de les propostes enviades a Brussel·les són conegudes: vincular pensions a l'IPC; aproximar l'edat efectiva de jubilació a l'edat legal mitjançant el fre a les jubilacions anticipades i incentius a l'endarreriment de la jubilació; descarregar de despeses impròpies al sistema per traspassar-a l'Estat; establir un sistema de cotització per als autònoms en funció dels seus ingressos reals; modificar el complement de maternitat de les pensions, i revisar i impulsar els sistemes complementaris de pensions.





A fi a aprofundir en la reforma de pensions de 2011, on es va elevar el període de càlcul de les pensions de manera progressiva de 15 a 25 anys, el Govern planteja ara la possibilitat d'una nova ampliació, encara que sense precisar en quants anys, quedant així fora del text una possible extensió fins als 35 anys, una mesura que ha generat gran polèmica i rebuig entre les files de Podem.





En concret, el que proposa el Govern és ampliar el període de càlcul de forma gradual però permetent el mateix temps que puguin descartés del còmput dels pitjors anys de cotització. Aquesta reforma aniria en paral·lel a una revisió del procediment actual de llacunes de cotització, "que és inadequat bat les carreres més intermitents, especialment associades a la temporalitat".





EL PSOE DEFENSA DEROGAR LA REFORMA DE 2013





Per la seva banda, el Grup Parlamentari Socialista al Congrés ha exigit aquest dimecres la derogació de la reforma de pensions realitzada el 2013 pel llavors Govern de Mariano Rajoy per recuperar la revaloració anual de les pensions basant-se l'IPC real i eliminar el factor de sostenibilitat, a través d'una proposició no de llei.





En la iniciativa, el PSOE argumenta que "l'actual índex de revalorització no gaudeix de prou consens polític i social", recorda "la forta contestació política i social" d'aquesta reforma i al·ludeixen a la recomanació de l'renovat Pacte de Toledo relativa al "manteniment de el poder adquisitiu i millora de les pensions ".





Així, insta el Govern a que, "de conformitat amb les Recomanacions de l'Pacte de Toledo", estudiï "a la taula de diàleg social", la derogació de la Llei de l'PP de 2013, reguladora de l'Factor de Sostenibilitat i de l'Índex de Revaloració de el Sistema de pensions de la Seguretat Social, i la implantació de la revaloració de les pensions en funció de l'IPC.





PRIMERA MESURA: EL COMPLEMENT A LA MATERNITAT





La primera mesura que, segons Escrivà, ha estat "pràcticament enllestida" amb els agents socials, serà un nou complement de maternitat destinat a tancar la bretxa de gènere en pensions existent en el sistema, que "no és acceptable" per un disseny "inadequat "en el passat que s'ha vist" aigualit "després de les sentències de Tribunal Europeu, de manera que el puguin gaudir també dels homes.





Així mateix, Escrivà ha mostrat el seu "compromís" amb l'impuls dels plans col·lectius d'ocupació i ha indicat que la part "més substancial" de la reforma s'està discutint amb els agents socials, sent l'element central el mecanisme per preservar d'una manera "permanent" el poder adquisitiu de les pensions, que "quedarà garantit davant de qualsevol situació i qualsevol horitzó".





De moment l'Executiu ha presentat diverses opcions i els agents socials han realitzat observacions, al temps que s'estan abordant els mecanismes per fer que l'edat efectiva de jubilació s'apropi a l'edat legal amb un mecanisme "voluntari", bé reforçant el mecanisme de desincentiu a la jubilació voluntària anticipada o bé amb el relatiu a la jubilació obligatòria.