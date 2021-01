"No som gilipolles", el contundent missatge de Bruno Oro i del sector cultural al Govern

El Govern va anunciar a principis d'aquesta setmana que permetria als ciutadans saltar-se el confinament municipal per assistir a mítings electorals. La decisió, que ara està en revisió, ha fet enfurismar a molts col·lectius que estan patint els estralls de la crisi econòmica que ha provocat el coronavirus.









Entre ells, els treballadors del sector cultural, que han vist minvar els seus ingressos o fins i tot s'han quedat sense feina. També alguns representants de comerços i de l'oci nocturn han protestat per la decisió, que consideren molt desencertada.





















L'actor Bruno Oro no s'ha tallat un pèl a l'hora de jutjar la proposta de la Generalitat. En un vídeo que s'ha fet viral, rebutja la decisió i carrega contra els polítics: "Atenció a la notícia: el Govern permet saltar-se el confinament municipal per anar als mítings electorals. Olé els seus ous!", comença l'actor, que segueix, en to de burla, explicant que, tot i estar desesperats, els ciutadans no ho estan tant com per anar a escoltar els "líders mundials" que són els polítics catalans.





"Com tenen tanta jeta? Jo no puc anar a veure la meva àvia, una persona de l'Hospitalet no em pot venir a veure al teatre de Barcelona, i ells diuen 'per venir a aplaudir-nos als mítings, podeu infectar-vos'", prossegueix.





L'actor continua carregant contra els polítics fins que els deixa molt clar que "no som gilipolles". "Se'ns acaben d'orinar sobre de manera oficial", assegura.





"La gent necessita escoltar músics, actors, ballarins, poetes, pintors, discjòqueis, cuiners... la gent necessita cultura, no tortura, cultura!", Acaba Oro. "I repeteixo: No som gilipolles!"