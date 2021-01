Vall d'Hebron comença un estudi perquè els nens que han patit càncer facin rehabilitació amb cavalls

L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona estudia si la rehabilitació assistida amb cavalls disminueix les seqüeles que la teràpia oncològica pot ocasionar en nens i adolescents que hagin patit un càncer amb afectació del sistema nerviós central.





Façana de l'Hospital Vall d'Hebron / EP









Els nens supervivents de càncer poden tenir seqüeles a mig i llarg termini derivades de la pròpia malaltia i de la teràpia oncològica a la qual s'han d'enfrontar, ha informat aquest dijous el centre hospitalari en un comunicat.





La hipoteràpia o teràpia amb cavalls és una disciplina que fa servir la relació de la persona amb el cavall per millorar tant paràmetres físics, com la funció motora, la posició, l'equilibri o la marxa, com a paràmetres psicològics.





L'assaig clínic que es realitza a l'Hospital Vall d'Hebron i que ja està en marxa ha inclòs fins ara a 15 participants d'entre 4 i 18 anys, entre sis mesos i un any després de rebre l'alta de la teràpia oncològica.





D'aquests, la meitat segueixen la teràpia assistida amb cavalls, a més de les pautes de tractament i seguiment indicades per a la seva malaltia, mentre que l'altra meitat només continua amb el tractament i seguiment habituals.





La rehabilitació consisteix en 24 sessions individuals, una per setmana, amb l'ajuda d'un rehabilitador especialitzat en hipoteràpia, amb el qual els nens realitzen diverses activitats per estimular la memòria, l'habilitat i la motricitat.





L'adjunta de Servei d'Oncologia Pediàtrica de Vall d'Hebron, Anna Llort, ha assegurat que durant l'estudi s'analitzen variables físiques i altres psíquiques per "observar si la seva qualitat de vida millora".





"Fins ara estem comprovant que tant l'experiència de muntar a cavall i la interacció amb ell com el mateix moviment sobre de l'animal fan millorar aquests aspectes. Alhora, confiem que la teràpia aporti beneficis a nivell emocional, millorant l'autoestima i afavorint l'estat anímic del pacient ", ha assegurat la psicòloga del Servei d'Oncologia Pediàtrica Anna Saló.





L'assaig clínic començar a finals de 2019 i es va haver de parar a l'inici de la pandèmia: "Les famílies tenien moltes ganes de reprendre la teràpia perquè han pogut observar un benefici en l'evolució tant en l'estat físic dels seus fills com en la seva autoconfiança ", ha remarcat Llort.

L'estudi 'Cavalcant la vida', impulsat i finançat per la Fundació Reial Club de Polo de Barcelona, compta amb la participació de la Vall d'Hebron i les Escoles Universitàries Gimbernat i amb el suport de la Fundació Federica Cerdà i l'Associació Espanyola contra el càncer (Aecc).