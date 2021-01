Albiach (ECP): "Alguns estan tan acostumats a manar que no entenen que la democràcia pot dir una altra cosa"

La candidata dels comuns a la Presidència de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha assegurat que "el desgovern d'ERC i JxCat no ha funcionat" i ha afirmat que l'alternativa a Catalunya passa perquè En comú Podem (ECP) entri en la Generalitat.





La candidata dels comuns a la Presidència de la Generalitat, Jéssica Albiach / EP<br>









Ho ha dit aquest dijous en l'acte d'obertura de la campanya de les eleccions catalanes, que s'ha celebrat davant de l'Hospital Clínic de Barcelona, i en què ha estat acompanyada per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la número u de els comuns per Girona, Rosa Lluch.





"Hi ha coses que són de país i no poden estar sotmeses a la pugna política", ha sostingut Albiach, que ha defensat que la sanitat pública, les residències, la lluita climàtica i tenir llocs de treball estables i de qualitat són qüestions que no haurien formar part de la batalla partidista.





Ha criticat que la candidata de JxCat, Laura Borràs, hagi cridat a votar "no per millorar el país", sinó per evitar que hi hagi un Govern amb el PSC i els comuns, perquè creu que desnaturalitzaria les institucions catalanes.





"Alguns estan tan acostumats a manar que no entenen que la democràcia pot dir una altra cosa", ha defensat la candidata domicili, i ha destacat que el fet que hi hagi persones que no vulguin que els comuns entrin al Govern demostra la seva utilitat.