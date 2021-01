14F. Borràs (Junts), si guanya Aragonès: "Haurem de veure què passa per no repetir els errors comesos"

La candidata de Junts a les eleccions catalanes, Laura Borràs, ha advertit aquest dissabte que si el cap de llista d'ERC, Pere Aragonès, guanya les eleccions i es presenta a la investidura tindran "a veure què passa per no repetir els errors comesos".





Acte d'inici de la campanya electoral de JxCat a Sant Just Desvern / EP









En una entrevista a El Periódico de Catalunya, ha recalcat que volen guanyar els comicis i pactar només amb partit que tinguin clara la prioritat cap a la independència: "I difícilment avançarem pactant amb partits no independentistes o que tenen altres prioritats, perquè qui no prioritza la independència és que no ho vol posar en la seva agenda".





Al preguntar què faria per tenir un Govern fort si és presidenta, Borràs ha explicat que faria un Executiu que fos "més enllà de l'espai actual, de creació de noves conselleries, de formes diferents de treballar a l'interior de les conselleries ".





Després que apostés per desplaçar l'Estat a Catalunya, ha assegurat que és partidària de "fer fora les forces d'ocupació, des d'abans, durant i després dels 'piolines'", i ha deixat clar que obeirà el que la gent voti.





"Estar en política és assumir riscos i en aquest moment, encara més. També el risc del deshonor i de fallar a la gent. Aquest risc no estic disposada a assumir-ho. Per això demano la força i necessito guanyar bé, amb marge per poder portar a terme els compromisos que vam adquirir ", ha asseverat.





Sobre si endeutaria Catalunya més enllà de l'1,1% de dèficit pautat per afrontar la crisi del Covid-19, la candidata s'ha mostrat a favor tot i que ha afegit que "pujar impostos és la mesura menys imaginativa de les que es podrien prendre" .





En relació de baixar l'impost de successions i Patrimoni, Borràs considera que el de successions és "injust perquè es paga per uns béns que ja han estat cotitzats".