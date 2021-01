Dos homes roben més de 27.000 euros a un familiar mentre estava ingressat per Covid

Agents de la Policia Nacional han detingut a Xàtiva (València) a dos homes de 35 i 43 anys com a presumptes autors dels delictes de furt i estafa després de robar a un familiar que estava ingressat a l'hospital per Covid-19 04:00 cartilles bancàries de la seva domicili i realitzar transferències i reintegraments per un valor de 27.300 euros.





Els detinguts van demanar un préstec per valor de 21.000 euros, que va anul·lar l'entitat. Un d'ells també es va apropiar d'un vehicle de la víctima que l'utilitzava com si fos seu, segons ha informat la Policia Nacional en un comunicat.





La policia va iniciar una investigació a mitjans de desembre, en tenir coneixement que una persona que es trobava ingressada per Covid-19 des de principis d'octubre podria ser víctima d'una estafa per part d'un familiar.





Durant les investigacions, els agents van descobrir que, aparentment, un familiar de la víctima va accedir a domicili, ja que la seva germana posseïa claus de la mateixa, per fer-se càrrec de la mare d'aquest i havia aprofitat per sostreure-4 llibretes bancàries de dues entitats diferents , amb les quals hauria efectuat 10 reintegraments de diners en caixers al mes de novembre per un valor total de 5.500 euros.





Així mateix, també van descobrir que s'havien realitzat dues transferències bancàries, una de 6.000 euros i una altra de 9.800 euros, que el titular no va realitzar, i sol·licitat un préstec per un import de 21.000 euros que l'entitat va cancel·lar.





Segons la Policia Nacional, les transaccions haurien estat realitzades per dos familiars de la víctima i que a més un d'ells havia fet servir un vehicle de la seva propietat amb el qual havia circulat. Així, al propietari li va arribar una notificació de denúncia per estacionar fora d'horari permès el dia 30 de novembre, data en què es trobava ingressat a l'UCI.





Finalment i després de diverses gestions, els agents van localitzar dos homes, que van ser detinguts com a presumptes autors d'un delicte d'estafa i més un d'ells com a presumpte autor d'un delicte de furt. Els detinguts, amb antecedents policials, han passat a disposició judicial.