14F. Chacón critica JxCat per tenir una visió "excloent" de l'independentisme

La candidata del PDeCAT a les eleccions catalanes, Àngels Chacón, ha criticat aquest dilluns la "visió excloent de l'independentisme" de la candidata de JxCat, Laura Borràs, després que aquesta hagi declinat pactar amb el PDeCAT després dels comicis.





La candidata del PDeCat a la presidència de Catalunya, Àngels Chacón / EP





Ho ha dit en l'acte telemàtic 'Fent país amb SENTIT d'Estat dia a dia' al costat del president d'EBB del PNB, Andoni Ortuzar, i moderat pel president del PDeCAT, David Bonvehí, en què Chacón ha recordat que d'aquí a l' moviment independentista hi ha "diferents identitats".





"No entenem que la CUP pugui tenir espai en un futur Govern però que, en canvi, quedi exclòs un partit centrat", i ha afegit que, si no hi ha una estratègia conjunta de l'independentisme, no s'avançarà.





Chacón també ha assenyalat les contradiccions i falta de model de JxCat: "No tenen programa, hi ha contradiccions permanents a les seves files i no sabem què pensen de temes com l'escola concertada".





"No sabem què són ideològicament ni què votaran en cadascuna de les qüestions que es plantegen en un govern. En canvi, el PDeCAT ha demostrat per activa i per passiva que no renunciarà als seus ideals per una cadira", ha defensat.





INDEPENDENTISME SENSE "DEMAGÒGIES"

Ha assegurat que per aconseguir la independència cal "l'amnistia dels líders de l'1-O; acabar amb la repressió a Catalunya; comptar amb una estratègia unitària dels partits; aconseguir un referèndum acordat amb l'Estat i tenir reconeixement internacional".





"Per voler, pots declarar el que vulguis, però de res servirà sense suport internacional. Si no ens deixem de simplismes i demagògies no ho aconseguirem", i ha dit que l'objectiu del PDeCAT és compaginar el projecte sobiranista i la gestió del dia a dia.





Preguntada sobre hipotètics pactes després de les eleccions, Chacón ha assegurat que no faran president "a ningú del 155" ni donaran suport un Govern en el qual hi hagi la CUP, i ha afirmat que fugiran dels extremismes i se centraran en resoldre els problemes dels ciutadans .





Així mateix, la candidata ha dit que el PNB és "un exemple de bon govern" que volen recuperar per a Catalunya, i s'ha assegurat que les dues formacions comparteixen un model de governança basada en el progrés econòmic i la generació d'oportunitats.