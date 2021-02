Naturgy i Enagás estudien produir hidrogen verda a partir de 350 MW d'energia eòlica a Astúries

Naturgy i Enagás estudien produir hidrogen verd des d'un parc eòlic marí flotant de 250 MW i un altre terrestre de 100 MW a Astúries, per a consum de la indústria situada en aquesta comunitat autònoma. El projecte figura com a candidat a projecte d'interès comú europeu (IPCEI) i permet la generació d'aquest hidrogen verd aprofitant recursos energètics autòctons per obtenir més valor afegit.





Seu de Naturgy a Madrid / EP





En concret, el projecte contempla el desenvolupament d'una planta d'electròlisi i energia renovable, per al que es planteja la construcció tant d'una planta eòlica on-shore com d'una planta eòlica offshore a la costa asturiana. Aquesta última serà construïda amb tecnologia flotant desenvolupada per la UTE Navantia-Windar, amb fins a 24 plataformes que faran possible la generació d'energia renovable. La iniciativa permetrà avançar en la transició energètica, a l'afavorir la descarbonització de sectors com el de l'acer i de drassanes, estenent-se també a altres sectors, gràcies a la injecció d'hidrogen renovable a la xarxa gasista.





Aquest projecte podrà generar més de 1.500 llocs de treball en total en les fases de construcció i operació i, gràcies a la producció elèctrica renovable estimada, es preveu un estalvi inicial d'emissions de més de 200.000 tones de CO2 a l'any.





El primer desplegament de la tecnologia es realitzarà en una escala a nivell demostratiu, amb una potència de 50 MW d'energia eòlica marina i 100 MW d'eòlica on-shore, un electrolitzador off-shore de 5 MW i un altre on-shore de 100 MW . En una segona fase, el projecte podria ampliar fins als 250 MW d'eòlica marítima, amb un electrolitzador addicional en terra de 100 MW.

El projecte permetrà adquirir experiència en la integració a gran escala de l'electròlisi i l'energia renovable, tant on-shore com off-shore, així com avançar en el camí de reducció dels costos de producció de l'hidrogen verd.





L'hidrogen verd serà consumit localment, distribuït a través de la xarxa gasista i exportat a Europa, establint així les primeres cadenes europees de producció i transport d'hidrogen verd a gran escala per descarbonitzar sectors i enfortir el sistema energètic europeu, posicionant a Espanya com a país productor i exportador. Això permetrà avançar en les diferents alternatives per al transport de l'hidrogen verd a llarga distància, així com en l'ús de les infraestructures de gas, bé mitjançant el blending o bé mitjançant la reconversió d'aquestes infraestructures a llarg termini.





D'aquesta manera, les indústries locals també es veuen beneficiades pel projecte gràcies al fet que l'hidrogen es podrà comercialitzar en barreja amb gas natural via mecanismes de Garantia d'Origen i permetre així accedir a la descarbonització de sectors que són complexos d'electrificar sense que hagin d'escometre inversions en el curt-mig termini que puguin minvar la seva competitivitat.





Enagás i Naturgy, com a principals actors del sector gasista espanyol, estan cridats a tenir un paper clau i rellevant en la transició energètica com a agents impulsors per al desenvolupament de la cadena de valor de l'hidrogen verd. Aquest vector energètic és capaç de canalitzar grans quantitats d'energia renovable a sectors on l'electrificació no és una opció factible, i permet a més emmagatzemar i gestionar energia de forma massiva i durant llargs períodes de temps, acoblant l'oferta i la demanda d'energia.





Desenvolupament de l'hidrogen

Enagás i Naturgy són conscients de la importància del Principat d'Astúries en el context de la transició energètica, i participen en la Taula de l'Hidrogen posada en marxa per la comunitat autònoma amb l'objectiu d'ajudar a la indústria de la regió en la incorporació, dins de la seva economia productiva, dels gasos renovables, i especialment de l'hidrogen, aprofitant les capacitats en innovació i desenvolupament que té Astúries i el posicionament i la presència que tant Enagás com Naturgy tenen ja al territori.





Naturgy porta anys investigant en el desenvolupament de l'hidrogen ja que el recurs renovable, la infraestructura existent i la nostra posició geoestratègica, fan que Espanya tingui tot el potencial per convertir-se en exportador d'hidrogen en el futur. I és que l'exportació d'aquesta nova energia pot dur-se a terme a través de la infraestructura gasista actual, el que permetria la integració entre la xarxa elèctrica i la de gas, obtenint un sistema energètic més eficient i resilient.





Per Enagás, aquest projecte s'emmarca dins de la seva estratègia per al desenvolupament d'energies renovables no elèctriques, hidrogen verd i biogàs / biometà, com noves solucions energètiques que tindran un paper fonamental en el procés de transició energètica marcat per la Unió Europea. Enagás és el principal transportista i operador gasista en el territori espanyol, sent un dels seus objectius el desenvolupar i facilitar rutes exportadores i projectes clau en aquest context que permetin posicionar Espanya com a referent en aquest sector.





En un context en què hi hagi una comercialització mundial d'hidrogen, el transport i distribució a llarga distància d'ell mateix en forma líquida, a l'igual que passa amb el GNL, pot ser clau i tant Enagás com Naturgy són agents essencials per aportar la seva capacitat i coneixement global en tota la cadena de valor.