14F. Fernández considera que el Govern tracta els joves com "cornuts"

El candidat de PP a les eleccions catalanes del 14F, Alejandro Fernández, ha assegurat que el Govern tracta a la joventut com "cornuts i colpejats" ja que compta amb que les properes generacions paguin el deute generat per la crisi de la pandèmia de Covid- 19.





El candidat de PP a la presidència de Catalunya / EP





En un acte a Barcelona amb membres de les joventuts del partit --noves generacions--, Fernández ha lamentat que el Govern "té les penques d'anunciar que l'immens deute que tenen previst deixar per la seva incompetència en les gestions públiques" la van a haver de pagar les generacions futures.





El dirigent popular ha alertat que els joves d'avui en dia poden ser la primera generació des de 1950 que visqui pitjor que els seus pares "si segueix governant el populisme que dirigeix els governs d'Espanya i Catalunya".





A més, ha criticat que "el populisme d'esquerra només ofereix als joves la protesta al carrer com a estímul ideològic", però els aboca a una aturada, ha dit, massiu, amb el tancament total per la pandèmia de sectors que ofereixen primeres ocupacions, com l'oci, la restauració o el turisme.





Fernández ha receptat, per combatre aquesta situació, un sistema educatiu basat en la cultura de l'esforç --en què no es pugui passar de curs amb suspensos--, un rescat d'aquests sectors econòmics, i una fiscalitat favorable, especialment amb la supressió de l'impost de successions