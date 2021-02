El 2020 no es van diagnosticar un 20% dels casos de càncer com a conseqüència de la pandèmia

La Societat d'Oncologia Mèdica (SEOM) ha estimat que, al llarg de 2020, s'han deixat de diagnosticar 1 de cada 5 casos de càncer a Espanya, és a dir, al voltant d'un 20 per cent; fet que suposa "un impacte negatiu en supervivència i pal·liació", en paraules del president de l'organització, el doctor Álvaro Rodríguez-Lescure.





Unitat d'Investigació del Càncer de Vall d'Hebron / EP





Així ho ha advertit durant la presentació de l'informe 'Les xifres del càncer a Espanya 2021', editat per la SEOM, en col·laboració amb la Xarxa Espanyola de Registres de Càncer (Redecan). L'expert ha precisat que les dades d'aquest descens es corresponen als mesos de la primera onada, si bé és cert que, tal com ha aclarit tant Rodríguez-Lescure com el president de Redecan, el doctor Jaume Galceran, "hi ha dades i observacions personals que apunten que aquesta tendència se segueix mantenint".





"Si tenim una incidència de 276.000 casos de càncer a Espanya a l'any, i la tendència de descens dels diagnòstics segueix entre un 10 i un 20 per cent durant un any, parlaríem gairebé de 30.000 persones menys diagnosticades", ha alertat el president de la SEOM. "El Covid es comporta com un forat negre que absorbeix els recursos humans, terapèutics, diagnòstics i tècnics, per tot això, l'activitat diagnòstica del càncer, en qüestió de biòpsies, radiologies, colonoscòpies i citologies, entre d'altres, s'ha vist disminuïda" , ha assenyalat Rodríguez Lescure. "Amb una taxa de diagnòstic menor, ens preocupa si els tumors arribaran a estadis més avançats, o si arribaran", ha lamentat.





Amb tot, més enllà dels retards en els diagnòstics, els experts s'han pronunciat sobre si els pacients oncològics han de ser considerats prioritaris per a la vacunació enfront de la Covid-19. Rodríguez-Lescure ha indicat que no té per què ser així, ja que dins del càncer hi ha moltes situacions diferents. "El fet el càncer com a diagnòstic no és l'únic factor de risc, ni ha de ser considerat com a tal, perquè dins del càncer hi ha molts tipus de malaltia", ha assenyalat. No obstant això, en la seva opinió, en els pacients de càncer de pulmó sí que s'ha de prioritzar la vacunació.





LES XIFRES DEL CÀNCER A ESPANYA DE 2021

Durant la trobada s'han exposat les estimacions realitzades per Redecan i SEOM sobre les xifres del càncer que s'esperen en 2021, que estan basades en dades prèvies a la pandèmia. "Partint d'aquesta premissa, sabem que el nombre de nous casos de càncer s'incrementarà en els propers anys. Al continu augment de nous casos que hem constatat, caldrà sumar el retard del 21 per cent de nous casos no diagnosticats durant la 1a onada de la pandèmia", han reiterat el president de SEOM i el de de Redecan.





Així les coses, durant 2021 s'esperen un total de 276.239 nous casos, 158.867 nous en homes i 117.372 en dones. Pel que fa a les franges d'edat, s'esperen 15.469 diagnòstics en menors de 45 anys; un total de 91.832 nous casos en població d'entre 45 i 64 anys i, finalment, 168.938 casos en majors de 65 anys. Quant als tipus de tumors, en els homes, el més comú és el de pròstata, amb 35.764 casos, seguit del de còlon i recte (25.678) i el de pulmó (21.578). Per a les dones, el càncer de mama és del de major incidència (33.375 casos), seguit del de còlon i recte (17.903) i el de pulmó (7.971).





Així les coses, segons ha aclarit el president de la SEOM, una de les principals raons d'aquest continu augment de la incidència que s'observa en dones, com ja es va veure en l'informe de 2019, és l'increment del nombre de casos de càncer de pulmó, que ha passat a ser el tercer tumor amb major incidència en dones, després del de mama i el colorectal, a causa del consum de tabac. A més, s'espera un augment de la incidència dels altres tumors relacionats amb el tabac, com els de la cavitat oral i faringe o la bufeta urinària.





D'altra banda, en relació a la prevalença del càncer aquest passat any, l'informe destaca que l'estimació de casos en homes ha estat de 1.066.959, i de 1.198.193 en les dones. A Espanya, globalment, els tumors van representar la tercera causa de defunció a Espanya, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) de gener a maig de 2020.





Així, la mortalitat estimada per al 2020 ha estat de 113.000 a tot Espanya, sent el de pulmó el més letal, a l'haver causat un total de 22.930 morts, el que es correspon amb un 20,3 per cent de les morts per càncer en el passat any. En homes, el càncer va ser la primera causa de mort, tot i la COVID-19, (26%, 28.291), per davant de les malalties infeccioses (22%, 24.712) i les cardiovasculars (22%, 24.474). En dones, les malalties cardiovasculars van ser la principal causa de mortalitat (26%, 28.727), seguides de les malalties infeccioses (21%, 23.681) i els tumors (17%, 18.931). Concretament, en homes, el càncer de pulmó va ser el responsable d'un major nombre de morts (6.983), seguit pels càncers de còlon (2.628), pròstata (2.550), pàncrees (1.582) i bufeta (1.489).





En les dones, en canvi, el tumor més freqüentment responsable de la mortalitat va ser el de mama (2.805), seguit pels de pulmó (2.164), còlon (1.951) i pàncrees (1.476). Pel que fa a la supervivència, segons l'informe, s'estima que, de forma general, la supervivència neta a cinc anys dels pacients diagnosticats en el període 2008-2013 a Espanya va ser de l'55,3 per cent en els homes i del 61, 7 per cent en les dones. Aquestes xifres són similars a la de països de l'entorn espanyol. A més, s'estima que aquesta supervivència s'ha duplicat en els últims 40 anys i és probable que, encara que lentament, continuï augmentant en els propers anys.





"Cap avanç terapèutic serà mai comparable amb una mesura de prevenció", ha assenyalat el president de la SEOM. Per això, pel que fa als factors de risc, els experts han destacat que, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), un terç de les morts per càncer són degudes als cinc factors de risc evitables, incloent el tabac (responsable de fins a un 33% dels tumors a nivell global, i de fins a un 22% de les morts per càncer), les infeccions, l'alcohol, el sedentarisme i les dietes inadequades per insuficient quantitat de fruita i verdura.





Cal destacar en aquest sentit que, segons l'informe de l'Agència Internacional d'Investigació del Càncer (IARC) publicat en 2020, l'alcohol és el responsable de més de 3 milions de morts anuals a Europa i es calcula que uns 180.0000 casos de càncer i unes 92.000 morts per càncer es van deure a l'alcohol en 2018 (4,3% de les morts per càncer).





Segons l'OMS, l'alcohol va ser la causa de 180.000 casos de càncer i 92.000 morts per càncer el 2018. Així, l'alcohol està relacionat amb el desenvolupament de carcinomes orals, d'orofaringe, esòfag, fetge, laringe i colorectal en els dos sexes i de mama en la dona, tot i que la magnitud del seu efecte sobre la mortalitat varia segons els subtipus tumorals, sent major en els carcinomes orals i d'orofaringe i esòfag.





Els experts adverteixen que no hi ha un nivell segur de consum d'alcohol, ja que aquest incrementa el risc de càncer fins i tot amb ingestes baixes. De fet, s'estima que fins a 4.600 dels casos de càncer de mama anuals a Europa es deuen a consums d'alcohol d'una copa de vi al dia, i aquestes xifres augmenten de manera significativa amb una major ingesta. Així, es produeix un efecte sinèrgic amb l'hàbit tabàquic, segons alerten els experts, ja que en combinar el consum d'alcohol amb el tabac, el risc de desenvolupar carcinomes orals, d'orofaringe o d'esòfag es multiplica per 30.