La patronal Foment del Treball "fitxa", també, al RCD Espanyol

El RCD Espanyol s'incorpora en qualitat de soci a la patronal catalana Foment del Treball amb l'objectiu de "treballar conjuntament amb la resta d'associats i contribuir al dinamisme econòmic, social i cultural de la ciutat".





Era q√ľesti√≥ de temps que Josep S√°nchez Llibre, president de l'organitzaci√≥ empresarial i "il¬∑lustre" referent del club blanc i blau capt√©s, tamb√©, a l'entitat "perica" despr√©s de "fitxar", fa un any, a un Futbol Club Barcelona dirigit pel contestat Josep Maria Bartomeu. De fet, el Bar√ßa es va convertir en la primera entitat esportiva a desembarcar a Foment.





El conseller delegat de l'Espanyol, José María Durán, i el conseller Mao Ye Wu (executiu de l'absoluta confiança el propietari de el club espanyolista: l'empresari xinès Chen Yansheng) han segellat amb Sánchez Llibre el seu compromís de "col·laboració amb el teixit econòmic i empresarial de Catalunya".





L'acord coincideix amb un desangelat 120 aniversari d'un club i un primer equip masculí en el "pou" de la Segona Divisió que lluita per retornar a l'elit del futbol espanyol. Com s'acaba de comprovar aquest diumenge davant el Rayo Vallecano, amb una inexplicable i dolorosa derrota al RCDE Stadium que li ha fet baixar de el liderat de la Divisió de Plata, va haver de seguir remant i molt en el terreny esportiu.





Delegacions de Foment i Espanyol amb S√°nchez Llibre i Duran al capdavant / Foment de l'Treball





En un context que coincideix aquest 2021 amb el 250 aniversari de Foment del Treball, S√°nchez Llibre ja compta "a les seves files" amb un Espanyol de qu√® no tan sols ell √©s un reconegut abanderat (com √©s sabut, tamb√© el seu germ√† Dani ha estat un dels presidents blanc i blaus m√©s carism√†tics i peculiars dels √ļltims anys i "art√≠fex" de l'arribada de Chen Yansheng) sin√≥ que el director de Gabinet de Presid√®ncia de Foment, Jordi Casas, t√© a gala ser tamb√© un destacat "patidor" del club que t√© la seva "casa" al preci√≥s Estadi de Cornell√†-el Prat.





El món de l'esport a Foment del Treball

Per Foment "la ind√ļstria de l'esport √©s molt rellevant i essencial a Catalunya per la seva aportaci√≥ al PIB, ocupaci√≥ i projecci√≥ internacional". Amb el nou equip liderat per S√°nchez Llibre, l'organitzaci√≥ ha intensificat aquesta estrat√®gia obrint les portes a tot el sector, ara m√©s que mai, per contribuir al seu creixement i dinamisme.





La nova c√ļpula de Foment, treballa, des de la Comissi√≥ d'Esports, per impulsar les relacions del sector empresarial amb l'esportiu associatiu i les empreses del sector per generar estrat√®gies conjuntes, i planificar de manera coordinada i amb prioritat estrat√®gica els objectius de creixement de la ind√ļstria de l'esport a Catalunya i totes les contribucions que es puguin fer des de sectors vinculats com el turisme i la cultura.