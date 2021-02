14F. Aragonès compara Illa amb "la Inés Arrimadas de 2017"

El vicepresident de la Generalitat en funcions i candidat d'ERC a la Presidència, Pere Aragonès, ha acusat aquest dimarts a l'candidat de PSC, Salvador Illa, d'assimilar el programa electoral de Cs per buscar unir el vot constitucionalista contra l'independentisme: "Cada dia que passa el PSC i Salvador Illa fan punts per ser els nous Cs i ser la nova Inés Arrimadas del 2021 ".









"La Inés Arrimadas de 2017 és Salvador Illa de 2021", ha afirmat en un míting de campanya a la plaça de l'Antic Escorxador de Tarragona davant unes 50 persones, en què ha retret als socialistes que, al seu parer, s'estan allunyant de PSC catalanista històric que considera que s'ha anat a ERC en els últims anys.





Aragonès ha sostingut que el PSC està assumint el programa que portava Cs el 2017: "Avui en aquesta cursa accelerada d'Illa per ser Arrimadas ja ha carregat contra TV3. Demà què serà? Demà tocarà la immersió lingüística?".





"Només ERC pot impedir que els que defensen anar assumint tot el programa electoral i les propostes de Cs per acabar tenint el suport de Vox per tenir la Presidència de la Generalitat. Només ERC ho pot aturar", ha afirmat.





Per això, insistit que aquestes eleccions van d'una victòria dels republicans o de el projecte de PSC: "O la via àmplia o la via de Vox", pel que ha cridat a obtenir un gran resultat per evitar que els socialistes presideixin la Generalitat.





També ha llançat un missatge a Junts per no haver presentat el seu programa electoral fins aquest dimarts i per modificar la seva proposta per avançar cap a la independència, ja que el cap de setmana van prometre activar la declaració d'independència però després en un document de 50 mesures apostaven per un referèndum pactat.





"Alguns avui dimarts just presentaven el seu programa electoral amb coses que han canviat però cada un es explicarà", ha dit Aragonès.





"XAMANS DE L'INDEPENDENTISME"

A més, el número 4 per Tarragona i exdiputat de PSC, Carles Castillo, ha defensat que la independència és l'única alternativa per transformar el 'status quo' a l'Estat i ha rebutjat que Junts doni lliçons d'independentisme perquè creu que ERC és el principal referent independentista i de l'esquerra: "Que els xamans de l'independentisme màgic no ens facin acovardir. aquest partit no s'acovardeix, aquest partit es creix".





També ha intervingut el cap de llista per Tarragona, Raquel Sans, que ha reivindicat el projecte "sòlid" que té ERC per ajudar a la ciutadania davant la crisi provocada pel coronavirus, mentre considera que l'Estat ha fet desistiment de funcions.