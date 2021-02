14F. Per al PP, avalar la taula de diàleg és acceptar "l'amnistia dels presos"

La vicesecretària d'Organització del PP, Ana Beltrán, ha assegurat aquest dimecres que avalar la taula de diàleg sobre Catalunya confirma que el candidat socialista a la Presidència de la Generalitat, Salvador Illa, "pactarà amb els independentistes" després de les eleccions de el 14 de febrer . Al seu entendre, els socialistes "assumeixen el camí de l'independentisme acceptant l'amnistia dels presos i la independència".





Ana Beltrán, en una imatge d'arxiu / EP









Així s'ha pronunciat després que el PSOE i Unides Podem hagin avançat el seu suport al Congrés a una moció d'ERC que demana reactivar la taula de diàleg sobre Catalunya res més constituir l'Executiu autonòmic que sorgeixi de les eleccions catalanes del pròxim 14 de febrer . Aquesta iniciativa, que es va debatre aquest dimarts al Ple de Congrés, se sotmetrà a votació aquest dijous.





"Illa ja ha confirmat que pactarà amb els independentistes després del 14 de febrer. Ho va fer ahir amb els fets quan el seu partit va avalar la taula de la independència proposada per ERC", ha declarat Beltrán en una visita a Terrassa (Barcelona).





BELTRÁN VEU UNA "infàmia" LA POSICIÓ DEL PSOE

Segons la dirigent del PP, és una "infàmia" que el PSOE "comparteixi taula i estovalles" amb aquells que volen "trencar Catalunya". Al seu entendre, aquest suport dels socialistes evidència que Illa ha "assumit el camí de l'independentisme acceptant l'amnistia dels presos i la independència".





Beltrán, que s'està bolcant en la campanya catalana recorrent principalment municipis de la província de Barcelona, ha recalcat que "amb la que està caient els catalans no es mereixen que es jugui amb el pa i l'ocupació de milers de famílies sumides en la desocupació ".





En aquest punt, ha assegurat que, mentre uns partits estan en generar "inestabilitat", el PP està centrat a salvar vides i llocs de treball, l'hostaleria i el comerç. Així, ha recordat les propostes del seu partit per baixar un 4% l'IVA a l'hostaleria i crear un fons de 50.000 milions d'euros per donar ajudes directes a les empreses "devastades" per la crisi del coronavirus.





Finalment, Beltrán ha qualificat de "esgarrifoses" les dades de l'atur a Catalunya, ja que, segons ha dit, hi ha mig milió de desocupats, 20.000 empreses destruïdes i un 40% de pèrdues d'ingressos en hostaleria, turisme i restauració. En aquest context, ha criticat que el Govern de Catalunya abandoni "a la seva sort als més necessitats".