Omella envia els documents al Vaticà perquè es canonitzi a una beata per un miracle

L'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, ha tancat aquest dijous tres anys d'investigació diocesana sobre un possible miracle atribuït a la intercessió de la beata Carme de l'Infant Jesús a Barcelona, i enviarà la documentació al Vaticà per avançar si escau en el procés de canonització.





El cardenal arquebisbe Juan José Omella a la conclusió de la investigació del presumpte miracle / EP<br>





Es tracta de la primera fase en un procés de canonització on s'han estudiat les circumstàncies, preguntat a testimonis i pèrits sanitaris per elaborar uns informes, que es lliuraran a la Congregació per a les Causes dels Sants, a Roma, ha informat l'Arquebisbat en un comunicat.





Omella ha lliurat la documentació lacrada i segellada a la portadora, Ana Gutiérrez Blanco, que la traslladarà personalment al Vaticà, on s'ha d'iniciar la segona fase del procés.





La investigació ha valorat el cas d'una nena de Barcelona que va ser diagnosticada d'una greu disfunció cerebral al ventre matern i, després de encomanar-se a la beata, va néixer sense cap alteració, segons l'Arquebisbat.





Omella ha destacat que, especialment en aquests moments, "els miracles, allò que no es pot explicar, es veu que poden succeir. I això dóna esperança i alegria en un temps difícil".