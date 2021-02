La pandèmia ha canviat radicalment els hàbits dels consumidors espanyols

La pandèmia del coronavirus està impactant en els consumidors i en els seus hàbits, donant pas a un consumidor més emocional i que busca empatia en les marques després de la crisi sanitària, segons es desprèn de l'informe 'Tendències del Consumidor 2021', que ha publicat LLYC a idees, el seu centre de lideratge de pensament.





Diverses persones compren al centre comercial La Maquinista / EP





En concret, els consumidors ara prioritzen factors com la salut, la seguretat, la proximitat, la ràpida disponibilitat del producte i el preu. L'informe, elaborat per la consultora global de comunicació i assumptes públics, assenyala que aquest nou tauler i regles de joc replanteja la relació dels consumidors amb les marques.

Empatia de les marques

D'aquesta manera, l'empatia de les marques serà gairebé obligatòria per entendre a aquest nou consumidor que porta gairebé un any immers en la tensió emocional de la pandèmia, un ciutadà global que ha reconnectat amb l'essencial i que perseguirà més que mai la percepció d'una llar sana i segura, on la salut mental ha deixat de ser un tabú.





La nova forma de consumir confereix a la logística un paper protagonista, ja que el nou consumidor busca la disponibilitat immediata, però també vol nous models de ciutat en què prevalgui la proximitat i el consum local.





I és que l'actual crisi econòmica ha provocat que s'accentuï el concepte de l'assequibilitat, que serà essencial per fidelitzar el client. L'actual sensació d'incertesa està provocant que els consumidors s'ho pensen dues vegades a l'hora de gastar, pel que estan sent més propensos a l'estalvi.





El consumidor també exigeix més responsabilitat a les marques. Així, les empreses s'estan veient obligades a replantejar les seves estratègies de 'venda al detall' i publicitat per l'increment del teletreball i l''ecommerce'.





El soci i director sènior d''engagement' de LLYC, David González, ha advertit el canvi "tan ràpid" de les tendències de consum. "És una oportunitat per a tothom, però les marques necessitaran entendre bé el ciutadà i posar-se, més que mai, en la seva pell i context, si volen tenir èxit en les seves propostes", ha assenyalat.





Per la seva banda, el director de Consumer Engagement a Espanya, Guillermo Lecumberri, ha explicat la tasca de les marques en aquest nou context. "Els consumidors demandaran de les marques un pas més en el seu compromís amb les persones per estar més a prop d'elles i generar una diferència real en les seves vides, ja sigui des de l'empatia i la connexió emocional, o mitjançant aspectes més racionals com la proximitat i la immediatesa a l'hora de donar resposta a les seves necessitats", ha indicat.