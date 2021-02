Comencen les obres a Diagonal i la Gran Via per prohibir que els cotxes circulin pel lateral

L'Ajuntament de Barcelona inicia aquest dilluns obres per implantar una nova senyalització en els laterals de l'avinguda Diagonal i la Gran Via per impedir al trànsit privat que circuli en línia recta al llarg dels laterals.









L'Avinguda Diagonal de Barcelona / EP





Aquesta mesura obligarà a girar a la dreta als vehicles que circulin per aquests àmbits quan es trobin amb determinades vies principals de connexió, exceptuant bicicletes i taxis, ha explicat l'Ajuntament en un comunicat aquest diumenge.





Els girs previstos són: lateral mar Diagonal (entre la plaça Francesc Macià i el passeig de Sant Joan), lateral muntanya Diagonal (entre el passeig de Sant Joan i la plaça Francesc Macià) i lateral mar Gran Via (entre la plaça Espanya i la carrer Marina).





Els treballs de senyalització duraran una setmana i es realitzaran en horari nocturn, entre les 23.00 i les 6.00, una franja en què es produiran talls puntuals de trànsit.





A l'estiu s'iniciarà la segona fase, en què s'implantaran nous trams de carril bici a la calçada en els laterals de l'avinguda Diagonal i de la Gran Via i s'eliminaran els carrils bici actuals situats a les tercianes.