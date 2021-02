Més de la meitat de negocis amb empleats en ERTO ja els ha incorporat a tots

El 56,2% dels establiments que han tingut a treballadors en expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) pel coronavirus van reincorporar a la fi de 2020 a tots els treballadors, segons l'Institut Català d'Estadística (Idescat).





Una terrassa buida a Barcelona / EP





El 21,2% dels negocis han recuperat a més de la meitat de la plantilla, el 15,4% a menys de la meitat i el 7,2% encara no s'han reincorporat a cap, ha informat el Govern aquest dimecres en un comunicat.





De tots ells, el 63,6% s'han sentit afectats per la crisi sanitària durant el quart trimestre de 2020, una "reducció significativa" respecte al tercer, quan un 71% va sentir estar afectat, o el segon, amb un 83,6 %.





CAU LA FACTURACIÓ

La disminució mitjana de la facturació s'ha situat en un -35%, mentre que la caiguda que ha afectat l'hostaleria, la que més destaca, és de -67,5% de mitjana.





Per als serveis en general, la caiguda ha estat de -34,9%; per a la construcció, de -32,%, i per al comerç i la indústria, de -29,1% i -25,8%, respectivament.





Pel que fa a l'ocupació, el 48,8% dels establiments empresarials afectats per la crisi han tingut un impacte en l'ocupació en l'últim trimestre de 2020, tres punts menys que en l'anterior.

UN ANY SENSE RECUPERACIÓ

D'entre els establiments que han vist reduïda la facturació, un 45,7% no preveu recuperar-la abans d'un any i, en el cas de l'hostaleria, el percentatge augmenta al 66,4%.





Entre els negocis que han hagut de reduir llocs de treball, el 45,1% no preveu recuperar abans d'un any i el 10,9% veu difícil recuperar-los o considera que directament no ho farà.