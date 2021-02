"Diàlegs amb Consciència" a Casa Batlló

La Casa Batlló de Barcelona serà l'escenari de "Diàlegs amb consciència" dissabte que ve dia 13 a les cinc de la tarda. En el transcurs d'aquesta trobada, el Doctor Xavier Melo dissertarà sobre "2021: Consciència Individual i Global"; la Doctora Luján Comas sobre "2021: Covid, crisi com a oportunitat de canvi de consciència" i el periodista i escriptor Enrique de Vicente sobre "2021: La revolució de la consciència com a única sortida davant la crisi actual". Presentarà l'acte la periodista Ima Sanchís i l'acte es transmetrà en streaming per a tot el món de parla hispana des del youtube de la Fundació Icloby:

https://www.youtube.com/c/fundacionicloby/live









La Fundació Icloby, organitzadora d'aquesta activitat, va néixer fa dos anys i té com a objectiu la divulgació de el coneixement a través del Màster de direcció estratègica en el marc de desenvolupament sostenible, així com de cursos de consciència i lideratge social, la investigació, amb diversos projectes en marxa en fase de recaptació de fons crowfunding, a més accions d'impacte social mitjançant un Centre Internacional de Apoderament de la dona per a persones maltractades accions i amb actuacions de voluntariat per a acompanyament de persones grans soles o malaltes, en duel o familiars de suïcidats.