La pandèmia fa caure més d'un 60% els usuaris d'avió i AVE

El nombre de viatgers que va optar per viatjar en avió per desplaçar-se per l'interior del país es va desplomar un 60,5% el 2020 respecte a l'any anterior, mentre que els que van triar els trens AVE van baixar un 66%. Es tracta dels majors descensos de la sèrie històrica, reflectint-així l'impacte del Covid en els diferents mitjans de transport.





Trens AVE en una estació / EP





Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), només 16,9 milions d'usuaris van utilitzar el transport aeri l'any passat, xifra superior als que van escollir el tren de Llarga Distància per als seus desplaçaments, amb 11,8 milions. Dins d'aquest segment, els viatgers que van utilitzar l'AVE van sumar 7,6 milions d'usuaris.





El transport ferroviari va ser utilitzat per gairebé 335 milions de viatgers, 47,4% menys que el 2019, dels quals 308.300.000 van correspondre a usuaris de Rodalies (-45,8%); 14,7 milions a Mitja Distància (-55,6%), i 11,8 milions a Llarga Distància (-65,6%).





Per la seva banda, el transport interurbà per autobús va ser utilitzat per 397 milions de viatgers el 2020, xifra un 45,5% inferior al de 2019, mentre que el transport marítim es va desplomar un 52,1%, fins a 5,6 milions d'usuaris.





Segons l'estadística de transport de viatgers de l'INE, el nombre d'usuaris de transport públic va baixar el 2020 un 46,7% en taxa anual, fins als 2.691,6 milions de passatgers.





El transport urbà es va reduir un 45,8% i l'interurbà retrocedir un 46,9%. Dins el transport urbà, el transport per autobús va baixar un 44,8%, i per metre, un 47,3%.