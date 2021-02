L'esquerra catalana s'allunya dels Comuns i demana el vot per a Illa

Salvador Illa (EP)





Entesa Federalista, una organització formada per històrics del PSUC i del sindicalisme de classe, ha demanat el vot per al PSC i Salvador Illa en les eleccions d'aquest diumenge. Així, l'organització es distancia definitivament dels Comuns, un partit que, des de fa ja algun temps, consideren que té "un marcat biaix nacionalista", tal com van apuntar a les eleccions generals.





En el manifest, els federalistes reclamen un govern "que millori les condicions de vida dels catalans i catalanes", que tingui com a prioritat "fer polítiques públiques que pal·liïn les nefastes conseqüències provocades per la crisi del Covid-19".





A continuació, el manifest complet:





En Entesa Federalista volem manifestar tot el nostre suport al PSC i al candidat a President de la Generalitat Salvador Illa per a les pròximes eleccions a Parlament de Catalunya de l'14 de febrer, i per aquest motiu formem part de les seves llistes com a independents.

Entesa Federalista som una organització que emana de la cultura del PSUC i del sindicalisme de classe, i és, des d'aquesta mateixa cultura del respecte a la diversitat que creiem que la Catalunya de l'avui necessita un canvi. Un canvi de direcció que ens torni a unir a tots els catalans i catalanes.

Necessitem un govern que govern, i que ho faci pensant en trobar solucions reals als problemes reals de la ciutadania. Un govern que millori les condicions de vida dels catalans i les catalanes. Un govern que prioritàriament pensi en fer polítiques públiques que pal·liïn les nefastes conseqüències provocades per la crisi de l'Covid-19, però que vagi més enllà. Cal reforçar les institucions i els serveis públics. La sanitat, l'educació, la reconstrucció social, la reactivació de l'economia i la recuperació del teixit productiu han de ser els principals objectius de l'proper govern si volem recuperar la Catalunya que sempre hem estat i donar respostes als reptes de la transició ecològica i digital.

No són unes eleccions qualssevol, ens juguem recuperar, amb Salvador Illa al front, el prestigi de les institucions catalanes, que estan a l'servei dels interessos de l'actual govern en comptes d'estar als del servei de la ciutadania. A Catalunya necessitem diàleg, reconstruir i tendir ponts, retrobar-nos, sense retrets, per tornar a ser la Catalunya de progrés, referent, del sentit comú i del "seny" que mira al futur.