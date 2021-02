El risc de mortalitat per Covid-19 és 3,5 més gran que per grip, segons ha posat de manifest un equip d'investigadors de la Universitat de Toronto (Canadà) en un estudi publicat al 'Canadian Medical Association Journal'.





EUROPA





"Ara podem dir definitivament que el Covid-19 és molt més greu que grip estacional. Els pacients ingressats a l'hospital d'Ontario amb COVID-19 tenien un risc 3,5 vegades més gran de mort, un ús 1,5 vegades més gran de la UCI i estades hospitalàries 1,5 vegades més llargues que els pacients ingressats per grip ", han assenyalat els experts.





De fet, aquests resultats se sumen a les dades d'estudis similars realitzats recentment a França i als Estats Units. Per fer-ho, es van comparar les hospitalitzacions per grip entre l'1 de novembre de 2019 i el 30 de juny de 2020 a set grans hospitals a Toronto i Mississauga, àrees amb grans poblacions i alts nivells de Covid-19.





Es van incloure a tots els pacients ingressats als serveis mèdics o en una unitat de cures intensives (UCI) per grip o per COVID-19. Va haver-hi 783 hospitalitzacions per grip a 763 pacients, en comparació amb 1.027 hospitalitzacions per Covid-19 a 972, el que representa el 23,5 per cent de totes les hospitalitzacions per COVID-19 a Ontario durant el període d'estudi.





La majoria dels pacients hospitalitzats amb COVID-19 tenien poques altres malalties i el 21 per cent eren menors de 50 anys. Així mateix, les persones menors de 50 anys també van representar gairebé 1 de cada 4 (24%) ingressos a l'UCI.





"Molta gent creu que el COVID-19 afecta principalment a la gent gran i, encara que és cert, trobem que entre els adults majors de 75 anys que van ser hospitalitzats amb COVID-19, gairebé el 40 per cent va morir a l'hospital i que també pot causar una malaltia molt greu en els adults més joves ", han assenyalat els experts.





I és que, les persones hospitalitzades per Covid-19 tenien un major ús de la UCI, més probabilitats de ser connectades a un ventilador i estades hospitalàries més prolongades, en comparació amb les persones amb grip.