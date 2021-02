Un home va a votar per correu i descobreix que ja han votat per ell

Un ciutadà de Barcelona ha explicat a RAC-1 que divendres passat va anar a l'oficina de Correus per votar en les eleccions que se celebren aquest diumenge 14 de febrer i, en demanar el vot, els empleats li van dir que no podia votar perquè ja havia votat. Segons van informar, algú va votar per ell dijous a la tarda.





Empleats de Correus / EP





Després de reclamar explicacions, els empleats li van donar un certificat del vot que havia emès el dijous però no estava signat. L'home ha presentat una reclamació a l'oficina de Correus, des d'on s'investigarà el succés.





En aquesta ocasió, com a conseqüència de la pandèmia, el vot per correu ha assolit la seva xifra més alta des de les primeres eleccions autonòmiques de 1980.





concretament, 265.647 persones han votat per correu a les eleccions catalanes d'aquest diumenge.