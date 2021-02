Montilla espera que el PSC i ERC puguin arribar a entendre's i formar un Govern

L'expresident de la Generalitat José Montilla ha demanat aquest dilluns buscar "vies d'entesa" entre el PSC i ERC per evitar que es repeteixi un Govern independentista entre els republicans i Junts.





L'expresident de la Generalitat José Montilla / EP









"La possibilitat de buscar vies d'entesa entre els guanyadors de les eleccions (el PSC) i els guanyadors del bloc independentista (ERC) és una oportunitat que no hauríem de deixar passar", ha defensat en una carta publicada a la seva pàgina web.





En la missiva, Montilla reconeix les dificultats d'aquesta via --el PSC ha defensat en campanya que no vol governar amb independentistes i ERC va signar un acord que veta qualsevol pacte de govern amb els socialistes-, però ha insistit en la necessitat d'explorar- : "Sé perfectament quines són les dificultats per encarar aquest camí. Però aquesta és la cruïlla: o seguir com fins ara o explorar nous escenaris".





L'expresident socialista, que precisament va governar la Generalitat en un Executiu format pel PSC, ERC i ICV, ha avisat que no es pot oblidar la situació actual: "Un país destrossat per una pandèmia que encara no hem vençut, amb una gravíssima situació econòmica i moltes fractures internes. No podem desviar el focus: això és el realment important ".





Així mateix, ha lamentat que la victòria d'ERC per davant de Junts sigui tan estreta que fa "dubtar de la seva capacitat de maniobra per definir una línia política amb suficient autonomia" com per superar la fórmula de Govern actual, ja que veu un risc que es repeteixi.





"Espero que sabran treure rendiment d'aquests resultats i no caure de nou en la seducció dels cants de sirena que els arribaran des Waterloo. La subordinació d'ERC al relat maximalista de Junts és, de nou, un risc", ha alertat els republicans.