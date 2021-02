Júpiter podria haver provocat la desaparició dels dinosaures

Una nova teoria implica a Júpiter i el seu camp gravitacional en l'origen i trajectòria de l'objecte celestial catastròfic que va impactar a la Terra aniquilant als dinosaures fa 66 milions d'anys.





Asteroide es dirigeix a la Terra / EP









Utilitzant anàlisi estadística i simulacions gravitacionals, l'estudiant d'astrofísica de la Universitat de Harvard Amir Siraj i l'astrònom Avi Loeb calculen que una fracció significativa de cometes de període llarg que s'originen en el núvol d'Oort, una esfera gelada de runa en la vora de el sistema solar, pot ser desviada del seu curs pel camp gravitacional de Júpiter durant el seu moviment orbital. Publiquen resultats a Nature Scientific Reports.





"El sistema solar actua com una mena de màquina de pinball", explica Siraj en un comunicat. "Júpiter, el planeta més massiu, impulsa els estels entrants de llarg període a òrbites que els apropen molt a el sol".





Durant el pas proper a el sol, els estels poden experimentar poderoses forces de marea que trenquen trossos de roca i, en última instància, produeixen metralla cometària.





"En un esdeveniment de raspat solar, la part de l'estel més propera a el sol sent una atracció gravitacional més fort que la part que està més lluny, el que resulta en una força de marea a través del objecte", diu Siraj. "Pot obtenir el que s'anomena un esdeveniment d'interrupció de les marees, en què un cometa gran es trenca en molts trossos més petits. I el que és més important, en el viatge de tornada al núvol d'Oort, hi ha una major probabilitat que un d'aquests fragments copegi la Terra ".





Els nous càlculs de la teoria de Siraj i Loeb augmenten les possibilitats que els estels de períodes prolongats impactin la Terra en un factor d'aproximadament 10, i mostren que aproximadament el 20 per cent dels estels de períodes prolongats esdevenen raspadors solars.





La parella diu que la seva nova taxa d'impacte és consistent amb l'edat de Chicxulub, proporcionant una explicació satisfactòria del seu origen i altres impactadors similars.

"El nostre article proporciona una base per explicar l'ocurrència d'aquest esdeveniment", diu Loeb.





"Estem suggerint que, de fet, si trenques un objecte quan s'acosta a el sol, podria donar lloc a la taxa d'esdeveniments adequada i també a el tipus d'impacte que va matar als dinosaures".





L'evidència trobada en el cràter Chicxulub suggereix que la roca estava composta de condrita carbonosa. La hipòtesi de Siraj i Loeb també podria explicar aquesta composició inusual.





Una teoria popular sobre l'origen de Chicxulub afirma que l'impactador es va originar en el cinturó principal, que és una població d'asteroides entre l'òrbita de Júpiter i Mart. No obstant això, les condrites de carboni són rares entre els asteroides de el cinturó principal, però possiblement estan molt esteses entre els estels de períodes prolongats, el que proporciona un suport addicional a la hipòtesi de l'impacte cometari.





Altres cràters similars mostren la mateixa composició. Això inclou un objecte que va colpejar fa uns 2.000 milions d'anys i va deixar el cràter Vredefort a Sud-àfrica, que és el cràter confirmat més gran en la història de la Terra, i el impactador que va deixar el cràter Zhamanshin a Kazakhstan, que és el cràter confirmat més gran en l'últim milions d'anys. Els investigadors diuen que el moment d'aquests impactes recolza els seus càlculs sobre la taxa esperada d'estels interromputs per les marees de la mida de Chicxulub.





Siraj i Loeb diuen que la seva hipòtesi pot provar estudiant més a fons aquests cràters, altres com ells i fins i tot els de la superfície de la lluna per determinar la composició dels impactadors. Les missions espacials de mostreig d'estels també poden ajudar.





A més de la composició dels cometes, el nou Observatori Vera Rubin a Xile pot observar la interrupció de les marees dels cometes de llarg període després que entri en funcionament el proper any.





"Hauríem de veure fragments més petits que arriben a la Terra amb més freqüència des del núvol d'Oort", diu Loeb. "Espero que puguem provar la teoria tenint més dades sobre estels de períodes prolongats, obtenir millors estadístiques i potser veure evidència d'alguns fragments".





Loeb diu que comprendre això no només és crucial per resoldre un misteri de la història de la Terra, sinó que podria resultar fonamental si tal esdeveniment amenacés el planeta. "Hi ha d'haver estat una vista increïble, però no volem tornar a veure això", va dir.