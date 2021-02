Pablo Hasel assegura que si ho empresonen haurà "moltíssimes mobilitzacions"

El raper Pablo Hasel, que s'ha tancat aquest dilluns al rectorat de la Universitat de Lleida (UdL), tres dies després acabar termini que li ha donat l'Audiència Nacional perquè ingressés a la presó, ha assegurat que quan li empresonin "va a haver moltíssimes mobilitzacions".





El raper Pablo Hasel / EP









"Si es dóna una resposta contundent s'ho poden pensar dues vegades i treure del presó abans que jo finalitzi la meva condemna", ha afirmat Hasel, condemnat per enaltiment de terrorisme i injúries a la monarquia, en declaracions als mitjans.





També ha dit que si ho empresonen la gent no ha de veure-ho com una derrota argumentant que "només s'ha perdut una batalla, no la guerra, es pot seguir lluitant per aconseguir la meva llibertat, que és la de tantíssims més".





Sobre l'elecció de la Universitat de Lleida per tancar-se, ha assegurat que és un lloc que coneix bé, amb molt d'espai, que hi ha estudiants que es solidaritzen amb ell i ha afegit que tracta de "dificultar les coses a la policia" davant la seva detenció .





"És un lloc amb molt d'espai i alhora la policia en teoria no hauria de poder accedir a la universitat i el fet que vingui a segrestar-a la força, rebentar les portes és una imatge molt potent i simbòlica", ha recalcat.





En aquest sentit, Hasel ha afegit: "Intentem fer més soroll per visibilitzar el que està succeint i deixar clar que hi haurà una resposta, que no ens quedarem de braços plegats mentre s'estan vulnerant llibertats com la llibertat d'expressió".





El cantant ha recordat que la Fiscalia s'ha posicionat a favor del seu empresonament, canviat la postura que tenia mesos enrere, ha qualificat d'"escandalós" que s'hagi conegut després de les eleccions catalanes i ha considerat que aquesta circumstància accelera l'empresonament.





El raper ha assenyalat que el Govern que va anunciar de reforma del delicte enaltiment de terrorisme i les injúries a la Corona per despenalitzar la llibertat d'expressió "tractava de rentar-se una mica les mans i deixar en mans de la jutgessa" la seva entrada a la presó.





FALTA MÉS SOLIDARITAT

Preguntat pels mitjans amb què es quedava d'aquests dies i què li havia decebut, ha explicat que es queda amb "tota la solidaritat hi ha, que ha augmentat en els últims anys, i amb la decepció que ha estat insuficient, que falta més solidaritat, que es concreti en fets ".





Hasel ha recalcat que no es mourà del rectorat i ha qualificat l'ocupació d'indefinida: "Ens quedarem més dies, si no vénen a buscar-me, vindran més persones fins i tot d'altres llocs que s'han posat en contacte amb nosaltres, de Catalunya i qui sap si d'altres comunitats ".





No és la seva primera ocupació del rectorat, Hasél va ser condemnat per un jutjat de Lleida a sis mesos de presó per agredir un periodista de TV3 durant una tancada a la UdL, el 2 de juny de 2016, en una protesta contra la presència de policies a la universitat mentre la llavors subdelegada de Govern, Imma Manso (PP), donava classes.