La junta militar de Birmània bloqueja internet vuit hores per frenar les protestes

L'ONG NetBlocks ha alertat que l'accés a internet des de Birmània ha estat bloquejat durant unes vuit hores la nit del dilluns per ordres de la la junta militar que comanda el país després del cop d'estat del passat 1 de febrer, que ha desencadenat protestes als carrers que els militars no han aconseguit contenir.

Segons han informat a Twitter, des de la 1:00 (hora local) hi ha "un tancament gairebé total d'internet a Birmània; les dades de la xarxa en temps real mostren que la connectivitat nacional està a només el 14 per cent dels nivells ordinaris, després de l'apagada informativa ordenada per l'Estat".





Aproximadament a les 9:00, l'organització ha informat que la connectivitat nacional ha tornat a "nivells normals després de l'apagada informativa; les xarxes socials segueixen restringides per a la majoria dels usuaris; la durada de l'incident és d'unes vuit hores".

ONU

El relator especial de l'ONU sobre la situació de Drets Humans a Birmània, Tom Andrews, ha criticat aquesta nova mesura dels militars. I ha mantingut que és com si "els generals haguessin declarat la guerra al poble de Birmània: batudes nocturnes, les detencions es disparen, més drets despullats, un altre tall d'internet i combois militars que entren a les comunitats. Són signes de desesperació. Atenció, generals: vostès respondran".





L'Exèrcit també ha suspès les lleis sobre privadesa per permetre arrestar ciutadans i registrar propietats sense una ordre judicial, enmig d'una ona de detencions nocturnes d'opositors del règim la nit d'aquest diumenge, segons informa 'The Irrawaddy'.





Així, les autoritats ara poden entrar a les propietats privades per registrar, confiscar proves i arrestar sense una ordre judicial, i també poden interceptar els missatges privats i exigir dades personals de comunicacions telefòniques i electròniques.

INFORMES "INACCEPTABLES" SOBRE VIOLÈNCIA, INTIMIDACIÓ I ASSETJAMENT

El secretari general de Nacions Unides, António Guterres, ha qualificat d'"inacceptables" els informes sobre violència, intimidació i assetjament de Birmània, després d'alertar sobre un ús de la força creixent i un suposat desplegament de vehicles blindats a les principals ciutats del país.

Guterres ha demanat a l'Exèrcit i a la Policia de Birmània que "garanteixin el ple respecte del dret a la reunió pacífica i que els manifestants no siguin objecte de represàlies".





I ha afegit que les contínues detencions de dirigents polítics, funcionaris del govern, actors de la societat civil i representants dels mitjans de comunicació "són molt preocupants, igual que les restriccions als serveis d'Internet i de comunicació". "No han d'interrompre's per garantir el dret a la llibertat d'expressió, que inclou l'accés a la informació", ha puntualitzat.





El secretari general ha reiterat la seva crida als Estats membres de Nacions Unides perquè, a través de la seva influència tant collectiva com a bilateral, garanteixin la protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals al país asiàtic.





Finalment, ha instat les autoritats militars a permetre "urgentment" la visita al país de la seva enviada especial, Christine Schraner Burgener, per avaluar la situació de primera mà.

L'Exèrcit de Birmània va assumir el poder l'1 de febrer després de la detenció dels principals dirigents polítics del país, i a continuació va declarar l'estat d'emergència per un any.





El cop va arribar després de les tensions arran de les eleccions generals de novembre, respecte de les quals tant l'oposició com l'Exèrcit han denunciat possibles irregularitats, encara que sense presentar-ne proves. Des de llavors, la ciutadania ha sortit al carrer per protestar en manifestacions que han estat durament reprimides.