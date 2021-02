La menor incidència en ancians vacunats indica que la vacuna "és molt efectiva"

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, ha informat que s'està observant una menor incidència de Covid-19 dels majors de 65 anys en residències, ja vacunats contra el coronavirus, que en el mateix col·lectiu de la població general.





El director de l'CCAES, Fernando Simón / EP









"Anem confirmant que la incidència en majors de 65 anys que viuen en residències és menor que la incidència en majors de 65 que no ho estan. Això és important perquè fins la setmana passada no s'havia observat des de l'inici de la pandèmia", ha comentat l'epidemiòleg del Ministeri de Sanitat en roda de premsa aquest dilluns.





En aquest context, Simó ha reivindicat que les "poquetes informacions" robustes amb què compten a hores d'ara les autoritats sanitàries "indiquen que seria una vacuna molt efectiva". "La velocitat amb què ha baixat la incidència des de la segona setmana de l'inici de la vacunació és molt més ràpida en residents que en altres grups i més que aquelles persones de 65 anys que no viuen en residències. Això dóna suport a la tesi, indirectament, que les vacunes estan tenint un efecte ", ha argumentat.





A nivell general, Simó ha celebrat un "descens" de la incidència en tots els grups d'edat, inclosos en aquells de 20 a 29 anys, que van patir una "especial incidència" durant els pitjors moments de la tercera onada com a producte de les celebracions nadalenques.





En qualsevol cas, ha advertit que les dades d'hospitalitzacions i morts, així com dels nous casos, "segueixen sent encara molt alts". En aquest context, ha indicat que "aproximadament fa una setmana" va començar el descens de l'ocupació de les unitats de cures intensives (UCI) per part de pacients amb Covid-19. "Però el descens és molt lent. Estem baixant dècima a dècima", ha lamentat, tot i que ha apuntat a una possible baixada en el nombre de morts diaris a causa de les xifres dels últims dies.





Sobre la detecció de casos, Simó ha detallat que les comunitats autònomes es troben "per sobre del 70 per cent de detecció". "I les estimacions amb els últims casos és que estaríem a prop del 80 per cent. Sí que hem observat diferents períodes des del mes de maig. Fins al mes de maig es detectava un 9,7 per cent de les infeccions que hi havia al nostre país i a partir d'aquí es va anar incrementant fins a màxims del principi de la segona onada ", ha esgrimit.