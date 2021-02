Aznar veu evident que el separatisme ha augmentat però creu que plantejar la ruptura d'Espanya seria exagerat

L'expresident de Govern José María Aznar ha assegurat aquest dilluns que és "evident" que els resultats de les eleccions catalanes evidencien que el "separatisme ha crescut" però ha advertit que és "exagerat" plantejar la ruptura d'Espanya "amb prou feines un 25 % del cens electoral ". Al seu entendre, en aquest cas cal ser "prudent en l'expressió d'objectius màxims".





José María Aznar / EP









Aznar ha posat el focus en els resultats dels independentistes i no ha fet cap valoració sobre la derrota electoral del PP a Catalunya, comunitat en què ha passat de quatre a tres escons, el pitjor resultat de la seva història, i ha patit el 'sorpasso 'de Vox, que irromp al Parlament amb 11 escons.





En la seva intervenció a l'Aula de Lideratge de l'Institut Atlàntic de Govern i la Universitat Francisco de Vitòria sobre comunicació i gestió de crisi, al costat de l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, Aznar ha assegurat que volia llançar "dues reflexions" sobre les eleccions catalanes. En primer lloc, ha indicat que és un "fet evident que el separatisme ha crescut" i "el constitucionalisme ha retrocedit".





"HEM VIST ALS COLPISTES FENT CAMPANYA"

Al seu entendre, aquest fet té la seva "lògica" perquè quan el separatisme ha vist que els seus actes "no generen pràcticament conseqüències", "no hi ha cap raó per sentir desanimat en els seus objectius".





En aquest punt, ha subratllat que han pogut veure els "colpistes fent campanya electoral" a Catalunya "normalment després de sortir de la presó" sense cap conseqüència ". Segons la seva opinió, això" produeix els seus resultats "." I els d'ahir són uns resultats d'avanç del separatisme i de retrocés del constitucionalisme ", ha manifestat, després que el separatisme hagi collit més del 50% dels vots.





En segon lloc, l'expresident ha recalcat que quan es té "tot just el 25% del cens electoral català" com, segons ha dit, té en aquest moment el separatisme, cal ser "prudent en l'expressió d'objectius màxims". "Quan es té el 25% del cens electoral de Catalunya escassament plantejar la ruptura d'Espanya sona, al menys, una mica exagerat", ha abundat.





A més, Aznar ha recordat les paraules que va pronunciar fa just un any quan va al·ludir a la doctrina de David Ben-Gurion, exprimer ministre d'Israel, i va aconsellar a Pablo Casado confrontar amb el Govern com si Vox no existís i amb Vox com si el Govern no existís.