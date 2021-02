El jutge imputa Monedero i el cita a declarar pel cas 'Neurona'

El cofundador de Podem Juan Carlos Monedero ha estat citat per declarar en qualitat de investigat per l'anomenat cas 'Neurona', en què el jutge Juan José Escalonilla investiga el presumpte finançament il·legal de el partit 'morat'.





Juan Carlos Monedero / EP





Escalonilla ha citat a Monedero per a les 11.30 hores del pròxim 15 de març i ha demanat demanar el seu "històric penal", en una providència dictada aquest mateix dimarts.





Encara que en la resolució el jutge no dóna cap explicació, la imputació es produeix després que la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) indiqués en un informe de el passat 3 de novembre que Monedero va cobrar 26.200,31 euros d'Neurona Consulting --la matriu mexicana de Neurona Comunitat-- per suposats serveis de consultoria política que no hauria prestat, atès que els investigadors apunten que l'única justificació d'aquest pagament seria una "factura falsa".





Segons la UDEF, els diners es va rebre el 25 de gener de 2019 però el banc va bloquejar provisionalment el compte corrent de Monedero, a l'espera que acredités tal ingrés, per la qual cosa el cofundador d'Podem lliurar una factura amb data de 30 de desembre de 2018 per valor de 30.000 dòlars sota el concepte de "300 hores de consultoria presencial Buenos Aires, Mèxic i Colòmbia". La UDEF creu que "hauria estat elaborada 'ad hoc'" perquè "reuneix suficients indicis que fan pensar que es tracta d'una factura falsa".





El mateix Escalonilla, en un acte de l'17 de novembre passat, va acollir els arguments de la UDEF a l'afirmar que "cal concloure que l'esmentat document va ser elaborat 'ad hoc' per justificar l'ingrés en aquest compte bancari, no reunint els requisits propis d'una factura ".





"UN SERVEI DE DIFÍCIL COMPROVACIÓ"

El jutge va considerar sospitós el concepte de la factura, per "l'habitualitat de l'emissió de factures falses sota l'empara de la presumpta realització de serveis d'assessoria, a l'tractar-se d'un servei de difícil comprovació".





També va cridar l'atenció sobre el fet que "només figura com a emissor la mateixa Neurona Consulting, quan el més lògic és que, si va ser Juan Carlos Monedero el prestador d'aquest servei, sigui expedida per ell, no contenint més el receptor".





Així mateix, l'instructor va ressaltar que "estigui datada el 30 de desembre de 2018, corresponent-se amb un diumenge i tractant-se a més de la factura número 1, el que permet concloure racionalment, d'acord amb la data de la factura, que a un sol dia de acabar l'any no s'han emès més factures, i per tant no ha tingut activitat ".





A més, Escalonilla ha apuntat que "indiciàriament" cal concloure que aquest pagament a Moneder "va tenir relació amb la posterior fundació o constitució de la societat mercantil Neurona Comunitat i amb la presumpta contractació a aquesta per part de la coalició electoral Unides Podem".





Tant l'informe de la UDEF com l'acte figuren en el sumari de la peça separada i secreta que el jutge va decidir obrir al setembre per evitar "interferències o manipulacions que puguin comprometre de forma greu el resultat de la investigació", sobretot "en relació amb els comptes bancaris en poder-se realitzar nous moviments de cara a desvirtuar la finalitat i transcendència jurídica de moviments previs ".





ELS VÍDEOS DE NEURONA

Escalonilla tracta d'aclarir si Neurona Comunitat va fer el treball per al qual va ser contractada per Podem per valor de 363.000 euros per a la campanya de les eleccions generals de l'28 d'abril de 2019. Per demostrar-ho, la formació política ha lliurat una sèrie de material, inclosos diversos vídeos que haurien estat elaborats per la consultora política, i que el jutge ha ordenat analitzar per aclarir si realment va ser així.





Com a part d'aquestes indagacions, l'instructor va demanar el passat 3 de febrer a la UDEF que investigués la possible "correspondència" entre els serveis contractats per Podem amb Neurona, d'una banda, i els contractats amb Yugen Mitjana, de l'altra, a l'entendre que ambdues empreses farien treballs similars i, per tant, podria haver-se donat una duplicitat de serveis.





En concret, el titular de Jutjat d'Instrucció Número 42 de Madrid va encomanar a la UDEF "comprovar si els vídeos presentats en la present causa pel partit polític poden derivar de l'esmentat contracte subscrit amb Yugen Mitja, principalment en relació amb els posteriorment publicitats a través de YouTube i altres xarxes socials ".





En aquest context, ha citat com a testimonis a l'administrador de Yugen Mitjana, José Miguel Almazán Diumenge, ja Eric Alfredo Guerrero Márquez, àlies 'El Colibrí', com a suposat autor de l'esborrany del contracte entre Podem i Neurona. En principi, les declaracions estaven previstes per al 9 de març, però les ha ajornat també al 15 de març.





Guerrero Márquez és un dels noms assenyalats a el jutge per Mónica Carmona, exresponsable de Compliment Normatiu de Podem, que l'identifica com "un empleat de Podem amic de senyor Juan Carlos Monedero" que s'hauria encarregat de redactar els contractes tant amb Neurona com amb ABD, una altra consultora contractada per a la campanya de 2019.





SUPÒSITS sobresous

Finalment, Escalonilla ha requerit aquest dimarts a Podem perquè en el termini de cinc dies "informe si tenia coneixement de l'augment de sou de la gerent, (Rocío) Esther del Val, i del tresorer, Daniel de Frutos, i d'altres treballadors de el partit, mitjançant la inclusió d'un complement de coordinació en la nòmina i, si és el cas, tal pujada de sou va ser acceptada pel Consell de coordinació, presentant còpia de l'acta ".





Els supòsits sobresous són una de les qüestions incloses en la denúncia presentada al desembre de 2019 per l'ex advocat de Podem José Manuel Calvente, i en un recent escrit de Carmona que l'organització 'estatge' considera una ampliació de la denúncia inicial, si bé fins ara el jutge amb prou feines havia aprofundit en aquesta línia d'investigació.





Dels fets denunciats per Calvente, l'instructor ha arxivat i als referits als contractes electorals amb ABD, les obres de la nova seu, la suposada 'Caixa B' i el presumpte accés no consentit a el disc dur de l'advocada de Podem Marta Flor . No obstant això, ara les acusacions populars sospesen demanar a Escalonilla que indagui també en els nous fets esmentats per Carmona, entre ells el presumpte ús d'una empleada de el partit com a mainadera per part de la ministra d'Igualtat, Irene Montero.