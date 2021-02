El canvi climàtic podria ser "cinc vegades més mortífer" que el coronavirus el 2100, segons Bill Gates

El fundador de Microsoft i filantrop Bill Gates alerta que a aquest ritme "per a l'any 2050 el canvi climàtic podria resultar tan mortífer com el nou coronavirus, i per 2100, cinc vegades més mortífer".









Bill Gates / EP





Així ho assegura el tecnòleg en el seu nou llibre, 'Com evitar el desastre climàtic. Les solucions que ja tenim i els avenços que encara necessitem ', que es publica aquest dimarts de manera simultània en 20 països, entre ells Espanya, per Plaza Janés.





En l'obra, Gates exposa la seva recepta per aconseguir evitar "les pitjors conseqüències" del canvi climàtic en aquesta dècada i per contribuir a impulsar l'objectiu de la neutralitat climàtica. "No serà una tasca senzilla, però està al nostre abast si seguim les seves pautes", assenyala.





L'autor relata que va escriure el llibre perquè creu que prevenir el desastre climàtic és "un dels majors desafiaments" als quals s'enfronta la humanitat en l'actualitat i després d'haver estudiat la qüestió durant els últims deu anys.





"Després d'haver estudiat el problema i haver invertit en empreses d'energia neta durant més d'una dècada, crec que podem evitar les pitjors conseqüències del canvi climàtic. El món és perfectament conscient del problema i s'estan fixant objectius molt ambiciosos per solucionar-ho. El que necessitem és un pla per assolir aquests objectius. Un pla que tingui en compte totes les complexitats i les encari ", ha manifestat el copresident de la Fundació Bill & Melinda Gates.





L'autor precisa que la voluntat del llibre és reduir la "complexitat" d'entendre el problema explicant la ciència d'una manera clara i proposa un pla "amb tot" el que s'ha de fer en la pròxima dècada i suggereix els passos que es poden seguir . "Tinc l'esperança que aquest llibre ajudi a fomentar el debat i motivi l'acció. El que està en joc no podria ser més important", afegeix.





En la seva recepta de l'esperança per aconseguir emissions zero, el tecnòleg planteja l'ús de l'energia nuclear com a complementària a la solar i l'eòlica per obtenir "suficient" energia neta per proveir al planeta. Gates reconeix que descarbonitzar tots els sectors de l'economia suposarà un esforç enorme però assegura que és possible i no es tracta d'un "optimisme il·lús".





En el llibre, alerta que per tenir "alguna possibilitat" de prevenir el desastre dels països més rics i majors emissors del món tindran que arriba a emissions gairebé nul·les en 2050, mentre que els països de renda mitjana han de complir el mateix objectiu "poc després "i, finalment, la resta del món haurà de seguir el seu exemple.





Gates, creador de la companyia Breakthrough Energy opina també que la tasca és "titànica" i ha de ser realitzada amb "molta més rapidesa" i, per a això es necessitaran "multitud d'avenços en ciència i en enginyeria" acompanyat de la construcció d'un consens que "no existeix" i instaurar "polítiques públiques per impulsar una transició que d'una altra manera mai es produiria".





D'altra banda, explica als ciutadans que, a títol individual, cada un pot millorar les coses amb accions com ara conduir cotxes elèctrics o menjar hamburgueses vegetals, per demanar al mercat "alternatives neutres en carboni". D'aquesta manera, confia que les empreses dedicaran més diners i temps en fabricar productes baixos en emissions. "Sense aquest missatge de la demanda, les innovacions en les que inverteixen els governs i les companyies mai sortiran al mercat, o ni tan sols arribaran a desenvolupar-se", justifica.





En el llibre, Gates es defineix com "optimista" perquè sap el que la tecnologia i la gent són capaços d'aconseguir. "M'omple d'esperança l'entusiasme que veig, sobretot entre els joves, per resoldre aquest problema. Si no perdem de vista la nostra gran meta -arribar al zero- i tracem plans rigorosos per aconseguir-la, aconseguirem evitar un desastre", afegeix.