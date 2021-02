VÍDEO. Salvador Illa: "Qui no defensa l'ordre públic i la convivència queda inhabilitat per a governar Catalunya"

En una roda de premsa convocada aquest diumenge davat el parlament, Salvador Illa ha dit que "res no justifica la violència i el vandalisme que hem vist aquests dies als carrers de Catalunya."









@PSC





A més ha afegit :"Vull dir-los a tots els professionals de la seguretat pública que no estan sols perquè la majoria de catalans apreciem i reconeixem el seu treball."





En declaracions als mitjans aquest diumenge, ha avisat que si l'Executiu en funcions no proposa comparèixer a iniciativa pròpia, els socialistes "prendran les accions penitents per a garantir que es donin les explicacions que s'han de donar".





Salvador Illa ha afirmat que "qui no defensa els Mossos d'Esquadra, és a dir, la seguretat, l'ordre públic i la convivència, queda inhabilitat des del meu punt de vista per a governar aquest país"





"Davant els titubejos dels quals ho haurien de fer, i que han estat cinc dies sense parlar, vull expressar en nom del PSC-Units per Avançar el nostre suport i reconeixement explícit, clar i sense fissures als Mossos d'Esquadra, i en particular als policies locals, a la Guàrdia Urbana i als serveis d'emergències i de neteja", ha afegit.





D'altra banda, ha defensat que aquests episodis de violència no són justificables: "Vivim en una democràcia plena. Perfectible, naturalment, i hem de recórrer aquest camí de perfecció que hi ha, però una democràcia plena és incompatible amb aquestes manifestacions de violència", ha asseverat.





A més, ha lamentat que alguns comerços s'hagin vist afectats, assaltats o vandalizados durant els altercats, perquè és el sector "més afectat" per la crisi del coronavirus, i ha demanat que no hi hagi impunitat per als participants violents.

























VIDEO DE LA COMPAREIXENÇA DEL CANDIDAT DEL PSC













@PSC