El 98% dels compromisos per millorar el Sistema Nacional de Salut no s'estan complint, denuncia Satse

El Sindicat d'Infermeria (Satse) ha denunciat que el 98 per cent dels compromisos acordats pels partits polítics a la Comissió per a la Reconstrucció Social i Econòmica de cara a millorar el Sistema Nacional de Salut (SNS), així com les condicions de treball dels seus professionals, no s'han posat encara en marxa per part de les diferents administracions competents.





El president de Satse, Manuel Cascos (EP)





Un cop analitzades les més de 200 propostes incloses en el Dictamen de conclusions de la Comissió que afecten la millora de la sanitat i salut pública, SATSE ha constatat que, transcorreguts més de sis mesos des de la seva aprovació, les diferents administracions públiques "no han iniciat nous plans o estratègies d'actuació que constatin una voluntat real i decidida de complir els objectius previstos ".





"Som conscients que ens trobem encara en un període d'extrema gravetat per l'evolució de la pandèmia de COVID-19 a casa nostra, però no estem veient ni tan sols algun avanç per complir el compromís general reiterat per tots els partits polítics de prioritzar la millora i reforçament del nostre sistema sanitari de cara a futur ", assenyalen des de l'organització sindical a través d'un comunicat.





Pel que fa a les propostes relatives als recursos humans i professionals del SNS, Satse subratlla que encara no s'han adoptat, ni almenys s'han anunciat, mesures concretes per acabar amb "la precarietat laboral i temporalitat estructural que pateix el personal sanitari , especialment infermers i fisioterapeutes, ni s'han establert mecanismes o incentius per propiciar la volta al nostre país dels milers de professionals que es van veure obligats a emigrar a la recerca d'una sortida laboral digna ".





Així mateix, el sindicat incideix que tampoc s'estan potenciant de manera generalitzada les plantilles d'infermers i fisioterapeutes per aconseguir l'objectiu de situar-nos en la mitjana d'aquests professionals per habitant que tenen els països del nostre entorn.





Altres propostes que, de moment, no s'han fet realitat són implementar un pla de recuperació per la síndrome del professional cremat 'burnout' o síndrome d'estrès posttraumàtic, després de les greus experiències personals viscudes per la pandèmia, o establir plans estratègics de gestió amb el personal que permetin reforçar les plantilles en moments de màxima tensió del sistema sanitari.





De la mateixa manera, Satse critica que "no s'han establert nous instruments de gestió de recursos humans i models retributius que incentivin adequadament als professionals sanitaris, garantint un nivell de vida digne, ni s'ha fomentat la seva participació en la presa de decisions dels seus respectius serveis de salut o impulsat polítiques actives en pro de la igualtat de gènere i de la conciliació de la vida laboral i personal ".





"Ens temem que, un cop més, els bons declaracions d'intencions per part dels nostres responsables públics i polítics no es traduiran en realitats concretes que realment canviïn a millor el nostre sistema sanitari perquè doni una òptima resposta a les necessitats presents i futures d'atenció i cures del conjunt de la ciutadania, tant de bo no estiguem en la veritat ", conclouen.