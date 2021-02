L'OMS creu que la pandèmia acabarà abans si els països més pobres també fabriquen vacunes

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha instat poder fabricar les vacunes contra el coronavirus en els països més pobres per tallar més ràpid la pandèmia de COVID-19 i que les dosis arribin abans a aquestes nacions.





Una infermera prepara una vacuna (EP)





"Crec que només ajudarà a tots si tenim més llocs a tot el món distribuïts geogràficament que siguin capaços de produir vacunes a curt termini. Ajudarà a aquesta pandèmia i també per a futures pandèmies", ha comentat la científica cap de l'OMS, Soumya Swaminathan, en roda de premsa aquest dilluns des de Ginebra (Suïssa).





En aquest mateix sentit, la subdirectora general de l'OMS per a l'Accés als Medicaments, les Vacunes i els Productes Farmacèutics, Mariàngela Simão, ha ressaltat que "abordar la propietat intel·lectual és important, però no és suficient". "S'ha de tenir la capacitat de fabricar les vacunes en més països", ha insistit.





"No tenim el temps que teníem, no ens podem permetre trigar 10 anys en què els medicaments o les vacunes arribin als països en desenvolupament aquesta vegada. Es va trigar massa amb el VIH i massa gent va morir innecessàriament", ha reblat al respecte.





El principal responsable de la lluita contra el coronavirus als Estats Units, Anthony Fauci, que ha participat com a convidat en la roda de premsa de l'OMS, ha destacat que el "repte extraordinari" és ara "que les vacunes es produeixin i distribueixin de forma equitativa, no només als Estats Units".





"Cal pensar també en el futur més llunyà perquè països com Sud-àfrica, tinguin la capacitat de crear les seves pròpies vacunes i no depenguin de tercers països. Molts països si els donen el finançament i capacitació podrien fer-ho", ha argumentat.





En relació a la propietat intel·lectual de les vacunes, Fauci s'ha mostrat "segur que es poden fer acords amb les farmacèutiques perquè ells puguin seguir guanyant diners, però es puguin portar les vacunes a països més pobres" i, a el mateix temps, que hi hagi un accés que "salvi la vida de literalment milions de persones".





Així, sobre la participació concreta d'Estats Units en el mecanisme COVAX, engegat per l'OMS per accelerar l'arribada de vacunes a països amb menys recursos, Fauci s'ha negat a donar detalls: "No puc pronunciar-me sobre el compromís. No vull avançar-se als esdeveniments ". La directora de el Centre Nacional d'Immunització i Malalties Respiratòries dels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties dels Estats Units (CDC, per les sigles en anglès), Nancy Messonnier, també ha evitat contestar a aquesta pregunta, reconeixent que "hi ha obert un debat" sobre el grau d'ajuda que prestarà EUA.