Espanya detecta el primer cas de la variant nigeriana i suma 898 casos de la britànica

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, ha confirmat aquest dilluns que a Espanya ja s'ha detectat un cas de la variant nigeriana del coronavirus a Espanya i s'han seqüenciat i confirmat 898 casos de la britànica.





El director del CCAES, Fernando Simón (EP)









En un informe publicat aquest dilluns, el Ministeri de Sanitat estableix que hi ha fins a set variants del coronavirus d'interès a Espanya i que, fins a la data s'han confirmat 916 positius d'aquestes noves soques. Actualment, segons les autoritats sanitàries, les de major importància són la B.1.1.7 (britànica), la B.1.351 (sud-africana) i la P.1 (brasilera).





No obstant això, en el 'Informe sobre la situació epidemiològica de la variant B.1.1.7 de SARS-CoV-2 i altres variants d'interès', el departament que dirigeix Carolina Darias també recull la importància d'altres dues del Regne Unit, la californiana i la de Rio de Janeiro.





En aquest sentit, Simó ha explicat que ja s'han seqüenciat 6 variants sud-africanes i que s'estan analitzant altres sis casos que també podrien ser d'aquesta variant i que estan associats a viatgers que han arribat a Espanya des de Tanzània i que han infectat a, a l' menys, a tres contactes propers, els quals estan en seguiment. Així mateix, prossegueix, s'han detectat casos esporàdics d'altres variants, tot i que encara no se sap quines implicacions poden tenir per a la salut pública.





Pel que fa a la variant britànica, Simó ha assenyalat que no s'està estenc "tan de pressa" com s'esperava, gràcies al fet que Espanya està en fase de descens de contagis del coronavirus per les mesures implantades per les comunitats autònomes. "L'evolució era d'un increment de 1,5 i dues vegades a la setmana, però està sent més lent i és una bona notícia, tot i que no es pot descartar una possible infraestimació", ha emfatitzat.