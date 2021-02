L'hostaleria s'enfonsa: el sector registra la major caiguda des de 2000

L'hostaleria ha estat un dels sectors més afectats per la crisi sanitària del Covid-19 el 2020, any en què va retallar la seva facturació un 50,1% i un 13,3% la seva plantilla, incloent-hi els treballadors afectats per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), el que suposa en tots dos casos la caiguda més des de l'any 2000, quan comença la sèrie





Es tracta a més de la primera caiguda en la facturació de bars i restaurants des de 2013, després de set anys consecutius a l'alça, segons dades difoses per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).





Terrassa d'un bar (EP)





En els mesos de març a juny, amb el confinament, es va suspendre l'obertura a públic dels locals i establiments minoristes no essencials així com les activitats d'hostaleria i restauració, el que va produir una aturada gairebé total del sector serveis que, tot i que va afectar a tots els sectors, va influir de manera significativa en l'hostaleria.





Amb l'arribada de la desescalada, es va produir una recuperació generalitzada, que, segons l'INE, es va mantenir per a la majoria de sectors durant la segona meitat de l'any, encara que de manera desigual, ja que l'hostaleria va veure frenar la seva evolució creixent després de l'estiu.





En general, el sector serveis va registrar el 2020 un descens mitjà de la seva facturació del 15,6% per la crisi generada per la pandèmia, la caiguda més des de l'any 2000, quan comença la sèrie. Aquest enfonsament de les vendes del sector serveis trenca a més amb sis anys de creixements anuals consecutius.





En el conjunt de 2020, tots els sectors dels serveis van registrar taxes anuals negatives. El comerç va retallar les seves vendes un 12,1% l'any passat, amb caigudes del 19,3% en la venda i reparació de vehicles i motocicletes, del 12,6% en el comerç majorista i del 8,1% en el comerç minorista .





Per la seva banda, la facturació dels altres serveis es va enfonsar un 21,9% el 2020. Els menors descensos dins dels altres serveis es van donar en informació i comunicacions (-8,8%) i activitats professionals, científiques i tècniques (-10,6%), mentre que els més acusats els van presentar l'hostaleria (-50,1 %), les activitats administratives i serveis auxiliars (-29,6%) i transport i emmagatzematge (-19,1%).





LES ACTIVITATS LLIGADES A EL TURISME, LES QUE MÉS RETALLEN VENDES

Per branques, les reculades més anuals de la facturació els van registrar les agències de viatge (-75%), els serveis d'allotjament (-68%), el transport aeri (-60,1%) i el transport per taxi (-53 , 6%).





Només tres activitats van vendre més que en 2020 que en 2019: el comerç majorista d'equips TIC (+ 4,7%), el comerç a l'engròs de primeres matèries agràries i animals vius (+ 0,4%) i les activitats de seguretat i investigació (+ 0,2%).





Corregits els efectes estacionals i de calendari, la facturació dels serveis també va baixar un 15,6% en el conjunt del 2020, mentre que la taxa interanual desestacionalitzada es va situar al desembre de l'any passat al -10%, moderant en 3,2 punts la caiguda de novembre.





Al desembre de 2020, la xifra de negocis dels serveis (sense corregir d'efectes estacionals i de calendari) va retrocedir un 8,7% en relació a el mateix mes de 2019, taxa gairebé quatre punts superior a la de novembre. Amb aquest descens, el sector acumula deu mesos consecutius de baixades interanuals.





En taxa mensual (desembre de 2020 sobre novembre del mateix any), la facturació dels serveis, eliminat l'efecte estacional i de calendari, es va disparar un 4,1%, el seu major alça des del final del confinament.





L'OCUPACIÓ REGISTRA EL SEU MAJOR DESCENS EN 11 ANYS

L'ocupació creada pels serveis ha baixat una mitjana del 4,3% l'any passat, descens que és el més acusat en 11 anys i que trenca també amb sis anys consecutius de creixements anuals. Tots els sectors van retallar plantilla en 2020, especialment l'hostaleria (-13,3%).





En el conjunt del 2020, totes les comunitats van reduir la xifra de negocis del sector serveis, destacant les caigudes registrats per les illes: Balears va retallar la seva facturació d'un 37,8% i Canàries, un 29,9%. Les menors caigudes es van donar a Múrcia (-2,4%) i Extremadura (-5,5%).





Pel que fa a l'ocupació, el personal ocupat també va baixar en totes les regions, i de nou les comunitats turístiques van ser les més afectades. Així, l'ocupació dels serveis a les Balears es va desplomar una mitjana del 14,7% el 2020, mentre que a les Canàries va retrocedir un 7,5%. El menor descens també va ser per a Múrcia, amb una caiguda mitjana de l'ocupació de l'1,6%.