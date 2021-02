Ja hi ha 113 persones detingudes després d'una setmana de manifestacions per Hasel a Catalunya

Els Mossos d'Esquadra i les policies locals han detingut 113 persones des del passat 16 de febrer a Catalunya --la majoria a Barcelona--, a causa dels aldarulls produïts per l'empresonament del raper Pablo Hasel, han informat fonts de la policia catalana.





Manifestants davant fogueres a Barcelona (EP)





De les 113 persones detingudes --un terç amb antecedents--, 33 són menors d'edat que han passat a disposició de la fiscalia de menors, i 80 majors d'edat que han passat a disposició judicial --dues d'elles han ingressat a la presó provisional--.





Segons ha informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), 77 persones que participaven en les manifestacions han estat ateses i 91 agents han estat agredits.





Un total de 292 contenidors han estat cremats a causa de les protestes durant els últims dies, i 626 s'han retirat dels carrers de manera preventiva, segons han informat fonts municipals.





Actualment, hi ha 918 contenidors no recanvis, "això fa que s'hagi hagut de modificar el servei de recollida de residus a les zones afectades, en un exercici de resiliència dels diferents serveis municipals per garantir la recollida de residus, tant domèstics com comercials, a les zones on no hi ha contenidors ", han informat les mateixes fonts.