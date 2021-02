“Mobilitat” de CaixaBank Now, premiat pel Bank Administration Institute (BAI) per la seva innovació

El Bank Administration Institute (BAI) ha premiat el nou espai “Mobilitat” de CaixaBank Now com la “Millor iniciativa en la categoria Innovació de processos interns” en els seus 2020 Global Innovation Awards, que reconeixen les solucions més innovadores en la indústria global dels serveis financers.









Secció “Mobilitat” a CaixaBank Now (EP)









El jurat dels premis, conformat per un panell de líders en innovació aplicada al sector financer, ha triat entre centenars de candidatures rebudes enguany al nou servei de CaixaBank Now per la seva originalitat, la seva innovació i el seu impacte en els clients de l'entitat.





L'espai “Mobilitat” de CaixaBank Now, llançat el 2020, agrupa en un únic aplicatiu tots els productes i serveis de l'entitat relacionats amb la mobilitat. D'aquesta manera, CaixaBank vol respondre a les noves necessitats dels seus clients d'una mobilitat fàcil, segura i sostenible, al mateix temps que garanteix la millor experiència de navegació en la seva aplicació mòbil.





A través de “Mobilitat”, els clients de CaixaBank poden comprar patinets i bicicletes elèctrics, contractar un rènting, finançar un cotxe o una motocicleta, llogar un cotxe a través de Rental Cars, o contractar assegurances de vehicles, i fer-ho de manera 100% digital i segura.





El servei “Mobilitat” ofereix múltiples avantatges i facilitats en una estratègia de reforç de tots els productes i serveis dels canals digitals de CaixaBank. Per exemple, en el cas del finançament d'un cotxe o una motocicleta, els clients poden, a través de CaixaBank Now, calcular les condicions del préstec, sollicitar la contractació i disposar dels fons sense necessitat d'anar a una oficina.





En el cas del rènting de vehicles, una vegada aprovada l'operació de forma online, els clients poden fer seguiment del vehicle contractat, conèixer la data prevista de lliurament i visualitzar el punt de recollida en la mateixa aplicació.





En el cas del lloguer a través de Rentalcars.com, els clients reben una bonificació del 6% de la quantia del lloguer.





CaixaBank, líder en innovació

La tecnologia i la digitalització són clau en el model de negoci de l'entitat, que compta amb la base de clients digitals més gran d'Espanya (7 milions). A més, CaixaBank ha desenvolupat projectes que han marcat fites tecnològiques en el sector, com la creació dels primers caixers que permeten realitzar reintegraments mitjançant reconeixement facial i sense haver d'introduir el PIN, un projecte triat com un dels Projectes Tecnològics de l'Any en els Tech Project Awards 2019 de la revista The Banker.





Gràcies a la seva estratègia de transformació digital, CaixaBank s'ha situat entre els bancs més ben valorats del món per la qualitat dels seus productes i serveis digitals, amb reconeixements com el de “Millor banc digital en banca de particulars a Espanya 2020” per la revista estatunidenca Global Finance o, en l'àmbit de banca privada, el de “Millor entitat de Banca Privada d'Europa per la seva cultura i visió digital 2020” per les revistes britàniques The Banker i PWM (Grup Financial Times).





CaixaBank Now també ha rebut múltiples reconeixements internacionals en els últims anys, com el de “Millor aplicació mòbil de banca de particulars a Europa Occidental el 2020”, i el de “Millor aplicació mòbil de banca de particulars en el món 2019” per Global Finance. El 2018, va ser triat com el Projecte tecnològic de l'Any en la categoria “Mòbil” en els Tech Project Awards de The Banker.





Sobre el Bank Administration Institute (BAI)

BAI és una organització independent sense ànim de lucre que ofereix informació i assessorament sobre el sector financer des de fa més de 95 anys. En l'actualitat, subministra informació a més de 40 bancs líders als Estats Units i ofereix les seves anàlisis i informes a més de 2.100 organitzacions de serveis financers a tot el món.





Els BAI Global Innovation Awards premien a les organitzacions més pioneres en el sector dels serveis financers. Aquest programa de guardons, que el 2020 va celebrar la seva desena edició, s'ha consolidat com uns dels més prestigiosos de la indústria.