Calvo defensa la Constitució de 1978: "És la primera que no es va fer contra ningú i que va obrir diàleg"

La vicepresidenta primera de Govern i ministra de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Carmen Calvo, ha defensat aquest dimarts la Constitució espanyola de 1978, "la primera que no es va fer contra ningú, ni d'un partit contra un altre" i que "va obrir diàleg per a tots".





La vicepresidenta primera de Govern, Carmen Calvo (EP)





Així s'ha pronunciat la vicepresidenta primera a la clausura de les jornades 'Els reptes de la democràcia avui', que s'han celebrat amb motiu del 40è aniversari del cop d'Estat del 23-F a l'Institut Cervantes. Calvo ha recalcat els 42 anys "de vida pacífica" al nostre país i ha animat a "sostenir cada dia" la nostra democràcia, "amb la racionalitat de la seva veritable comprensió i veritable compliment".





Calvo ha destacat "les grans llibertats de la creativitat, de la intel·lectualitat, de cadascuna de totes les professions, vocacions o passions, que van construint un espai comú que sí ens permet estar a tots".





La vicepresidenta ha alertat sobre un "cantarella" de la política actual que li "inquieta". "És aquest que diu que desapareguin les ideologies, que enreden i que hem d'estar per sobre de les ideologies. Què vol dir això? (...) ¿No havíem lluitat per tenir cadascun la seva ideologia i ser capaç de conviure amb la de davant que no té res a veure amb la teva? ", ha qüestionat.





Per això, ha defensat que la política tracta de "tenir ideologia, pactar, acordar i cedir" i "no concebre res d'això com una derrota o un debilitament". "Tot el contrari. Al final és cultura, és sensibilitat, és humanitat rotunda, el saber que l'altre és igual que tu, que li passen les mateixes coses que a tu", ha subratllat.





La vicepresidenta ha insistit en "ajudar a la democràcia" i "no abaixar la guàrdia mai" com, segons ell, va ocórrer en la nit de l'intent de cop d'Estat del 23-F, per "lliurar el testimoni de la pau net a els que vinguin després ".





En aquest sentit, Calvo ha remarcat que "la gran agenda de la democràcia es la jugarà definitivament ja amb la sostenibilitat del planeta i la igualtat entre homes i dones". "No hi ha una altra sortida. És l'única sortida possible, una realització col·lectiva, de tots. Això que anomenem valors democràtics i la possibilitat d'articular la convivència a través de la via pacífica el reconeixement i existència de tots", ha exclamat.





Perquè la democràcia, segons ha recordat, "ha costat tenir-la i acariciar-": "Hem hagut de caminar un camí molt dur perquè la idea pogués ser posada en la realitat". En la seva opinió, "cal cuidar-la molt perquè alguns pretenen liquidar-la" ja que "no l'entenen i no la poden acceptar". "Els antidemòcrates són febles, tan febles que no resisteixen a l'altre", ha assenyalat.





Però també ha citat a "altres que pretenen" carregar la democràcia "amb tantes exigències que acaba sent negada la seva potència i existència en aquest moment". "La immensa majoria toquem terra i amb realisme la veritable naturalesa de la convivència democràtica", ha emfatitzat, a el temps que ha defensat el dret com "una artesania que ens permet conviure i ordenar amb raons la vida".





"La seguretat jurídica, les normes, són sempre imperfectes i es poden canviar. Són les úniques que ens pot articular l'existència de tots per igual sent tots diferents. A el dret li devem la possibilitat de practicar la democràcia", ha dit.





Abans de la cloenda, Calvo ha declarat que és important recordar el 23-F "perquè ajuda a sostenir el present i el futur" de la nostra democràcia i ensenya als joves "que és una tasca contínua, que mai està tancada ni garantida". "Convé recordar que aquell dia (la democràcia) va patir un envit important i que tothom va saber fer el que havia de fer", ha rememorat Calvo.