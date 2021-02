El PSC vol "tancar el pas" a Vox juntament amb els altres grups parlamentaris

El PSC ha elaborat una proposta per debatre amb els grups parlamentaris una estratègia per "barrar el pas a l'extrema dreta en les posicions institucionals de Parlament, sempre que sigui possible", en la qual inclou mesures com que els grups coordinin els seus vots per evitar que cap diputat de Vox sigui elegit membre de la Mesa de la Cambra catalana.





Els diputats electes de PSC Alícia Romero, Ferran Pedret (EP)





La proposta, que el PSC ha plantejat als comuns en una trobada que han mantingut aquest dimecres, també planteja que els grups no signin iniciatives conjuntes amb Vox, partit a què els socialistes no citen en el seu document.





A més, proposa un acord mitjançant el qual cap representant d'aquest partit --que va obtenir representació al Parlament per primera vegada en les eleccions catalanes del 14 de febrer-- ocupi posicions parlamentàries en cap comissió de Parlament.