Andrea Levy anuncia que pateix fibromiàlgia: "Sortir de casa cada dia és un repte"

La delegada de Cultura, Turisme i Esport de l'Ajuntament de Madrid, Andrea Levy, ha anunciat aquest dijous que pateix fibromiàlgia, i que per aquesta malaltia, que li ocasiona "dolor crònic", pren una medicació que li reporta "efectes secundaris".





Andrea Levy (EP)





"Aquesta medicació fa que es em s'assequi molt la boca, és efecte secundari, per això moc molt els llavis, la boca ... per això quan llegeixo a certa velocitat em costa pronunciar", ha traslladat la política del PP en declaracions a 'Cuatro'.





Tot això després de la polèmica sorgida en xarxes socials per un vídeo en què Levy intervenia en el Ple de Cibeles i es confonia en pronunciar algunes paraules.





Després d'apuntar que ella va al seu treball "en les millors condicions", ha descrit de "molt dolorós" haver hagut d'escoltar si beu o prenia "substàncies". "No faig totes aquestes coses que diuen", ha tancat.





Levy ha relatat que aquesta malaltia provoca "un mal gairebé paralitzant molts dies per tot el cos" i que "moltes nits et deixa sense dormir, per un insomni permanent, i que rebaixa i redueix la qualitat de vida".





Li va ser detectada aquesta malaltia al mes de juliol, "després de passar per molts metges". "No donaven en per què tenia aquest dolor, paralitzant, amb dies en què no et pots aixecar del llit; hi ha dies que rabio de dolor i sortir de casa cada dia és un repte", ha conclòs.