Albiach demana als partits catalans reunir-se per pactar una estratègia davant la presència de Vox

La líder d'En Comú Podem al Parlament català, Jéssica Albiach, ha proposat aquest dijous fer una reunió de "totes les forces parlamentàries democràtiques" com més aviat possible per acordar una estratègia conjunta davant la presència de Vox al Parlament, cosa que ha demanat als líders dels grups per carta.





La líder d'En Comú Podem al Parlament català, Jéssica Albiach (EP)





"És un deure de les forces polítiques democràtiques realitzar totes les actuacions necessàries per evitar que l'extrema dreta instrumentalitzi al Parlament com a espai per a amplificar i normalitzar el seu missatge d'odi", ha advertit Albiach a la carta.





Albiach ha destacat que s'han plantejat propostes sobre aquest assumpte en contactes i reunions que han mantingut amb grups parlamentaris després de les eleccions del 14 de febrer, cosa que ha valorat positivament, però creu necessari abordar l'assumpte conjuntament.





"Per responsabilitat política, creiem imprescindible abordar de forma unitària l'estratègia a seguir al Parlament davant l'extrema dreta, sense que es converteixi en un element de confrontació política", ha afegit la dirigent dels comuns.





Entre les trobades amb altres formacions que cita Albiach, s'inclou el que els comuns van mantenir aquest dimecres amb el PSC, en què els socialistes van exposar un document amb una estratègia per "barrar el pas a l'extrema dreta en les posicions institucionals de Parlament" , amb mesures com coordinar el vot perquè cap diputat de Vox sigui membre de la Mesa.