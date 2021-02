L'FMI ​​alerta que l'economia llatinoamericana no es recuperarà si no es mantenen els estímuls econòmics

El director per hemisferi occidental del Fons Monetari Internacional (FMI), Alejandro Werner, ha ressaltat que després de la contracció del 7,4% del PIB el 2020 serà necessari mantenir els estímuls econòmics i fiscals a la regió llatinoamericana el 2021 per seguir per la senda de la recuperació.

Així ho ha indicat Werner en la seva intervenció durant la presentació de perspectives per a Amèrica Llatina de l'FMI, en què han participat la secretària general iberoamericana, Rebeca Grynspan; i la secretària d'Estat de Comerç, Xiana Méndez.





"Es necessita seguir estimulant a la població en 2021", ha destacat Werner, qui ha destacat que les caigudes en les taxes d'interès generalitzades podrien seguir donant suport a les famílies i que aquestes captin més deute.





Per 2021 i 2022, l'FMI ha projectat un creixement econòmic del 4,1% en el primer any i del 3% en el segon, amb creixements a Argentina (4,5%), Brasil (3,6%) i Mèxic ( 3,6%), entre d'altres. En aquells països on la caiguda va ser més pronunciada durant 2020, es produirà una recuperació més vigorosa en 2021, com és el cas del Perú (9%).





No obstant això, els nivells d'abans de la pandèmia de PIB no s'aconseguiran fins a l'almenys el 2022 i els nivells de PIB per càpita fins al 2025. "Amèrica Llatina seguirà mostrant el 2021 i 2022 bretxes de producte encara molt negatives", ha advertit Werner.





En el cas de Mèxic, les projeccions per a la recuperació del PIB per càpita es retardarà més que a la resta, donada la falta de suports distribuïts pel Govern d'Andrés Manuel López Obrador durant la pandèmia.





ESPANYA REPRENDRÀ LA SENDA COMERCIAL AMB LLATINOAMÈRICA A 2021

La secretari d'Estat de Comerç, Xiana Méndez, ha assegurat que el 2021 Espanya reprendrà el camí comercial amb Amèrica Llatina, que el 2019 sumava 15.000 milions d'euros en exportacions espanyoles i 17.000 milions en importacions.





Espanya és el segon país inversor a Iberoamèrica i representa el 30% de l'estoc que Espanya ha invertit a l'exterior. "Aquesta inversió i aquesta presència constitueix un element essencial en el model de negoci de les empreses espanyoles", ha subratllat Méndez.





Per la seva banda, Méndez ha destacat la necessitat de mantenir l'aposta general de la major part dels països de la zona per l'obertura comercial, i ha recomanat mantenir la "cap fred" i obviar possibles tensions proteccionistes per part de determinats sectors.





Així mateix, Méndez, en línia amb Werner, ha recomanat no desarticular abans d'hora les mesures de política econòmica i fiscal adoptades pels governs. "És prematur encara aixecar el peu de l'accelerador", ha advertit Méndez.





D'altra banda, la representant de la cartera de Comerç considera necessari assegurar un clima de negocis atractiu en els diferents mercats basats en la seguretat jurídica.





Per a la secretària d'Estat, el factor més important de cara a la recuperació és el de l'arribada de les vacunes i la seva disponibilitat a gran escala, ja que un retard de les mateixes suposaria un retard de la recuperació econòmica.





"Des del punt de vista d'Espanya és molt important prestar atenció a tots aquests indicadors", ha destacat Méndez, que ha subratllat el paper de l'empresa espanyola a l'Amèrica Llatina, així com les relacions comercials entre els dos blocs, les quals s'han aprofundit en els últims anys i són "més robustes que mai".





IMPACTE SANITARI A AMÈRICA LLATINA DE LA COVID-19

D'altra banda, Werner ha destacat l'impacte de la contingència vírica en termes sanitaris per a la regió llatinoamericana. "Amèrica Llatina amb menys del 10% de la població mundial té aproximadament el 20% dels casos a nivell mundial i pràcticament el 25% de les morts a nivell mundial", ha detallat.





En aquest sentit, el representant de l'FMI ha posat en relleu el retard de l'arribada de vacunes la regió en comparació amb economies avançades. Així, només Xile, Costa Rica i Mèxic han anunciat acords de subministraments per vacunar tota la població, mentre que la resta de països s'ha quedat molt per sota d'aquest límit.





Per tot això, ha advertit que portarà temps aconseguir una cobertura important de vacunes a Llatinoamèrica.





Finalment, la secretària general iberoamericana, Rebeca Grynspan, ha incidit que, segons l'informe de l'FMI, el 2020 podria haver estat pitjor, amb una recuperació més lenta, tot i que va ser el pitjor any de creixement regional des que existeixen registres .





Grynspan ha manifestat que els nivells de pobresa extrema han retrocedit a nivells de 1990, mentre que les bretxes socioeconòmiques en educació retornen a la regió les desigualtats observades en els anys 60.





Tot i això, ha ressaltat diversos motius per generar oportunitats a la regió, com són les lliçons sobre tecnologies digitals, la transició ecològica, la recuperació de la Xina i el paper de les dones i els joves.